Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Безопасность в интернете: пять правил, которые должен знать каждый ребенок

Вы не можете контролировать каждый шаг ребенка, поэтому важно пояснить ему все максимально просто

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:19
Как научить детей безопасно пользоваться интернетом
Как научить детей безопасно пользоваться интернетом
Фото: Pexels

Интернет плотно вошел в нашу жизнь и пользоваться им начали дети разных возрастов. Очень важно, чтобы родители научили своего ребенка безопасно и ответственно пользоваться интернетом и той информацией, которую там получает. Вашему вниманию пять правил безопасности в интернете, которые должен знать каждый ребенок.

Какие фотографии лучше не выставлять в интернете, что не попасть на интимный шантаж – смотрите видео:

По словам секс-педагога Юлии Ярмоленко, дети могут столкнуться с тремя видами рисков в интернете:

  • содержанием (порнография, жестокое обращение с животными, реальные или смоделированные сцены насилия)
  • контактами (общение с незнакомцами или со взрослыми, которые выдают себя за детей)
  • поведением (кибербуллинг, оскорбления, насмешки и случайные покупки в приложениях)

"Поэтому, вручая ребенку гаджет с интернетом, вам нужно объяснить, как правильно вести себя в сети. Что делать, если попал на сайт со сценами насилия, секса? Подхватил вирус? Угрожают, шантажируют?" – советует Юлия.

Читайте также:
Сексуальное воспитание: что и в каком возрасте должен знать ребенок

1. Создайте вместе с ребенком правила

Эти правила не должны быть навязанными родителями. Их необходимо создавать совместно с детьми, тогда они их и воспринимать будут по-другому, более ответственное. Составляя их, давайте ребенку право голоса, спрашивайте его мнение, совет.

В правилах должно быть четко прописано, сколько часов в день допустимо проводить в сети, какие фотографии и какую информацию можно постить, и почему важно отключать геолокацию.

2. Помогайте ребенку пользоваться интернетом

Только это не значит, что вы ему постоянно указываете, что можно, а что – нельзя делать, какими сайтами лучше пользоваться, а какими – нет. Об этом важно поговорить одни раз и все максимально четко пояснить, чтобы ребенок сам делал выводы о возможности посещения определенных сайтов.

При этом вы можете интересоваться у ребенка, какую интересную информацию он нашел в сети или даже попросить его научить играть в его любимую игру.⠀

3. Научите ребенка правильно пользоваться поисковиками

Те, кто работает с поисковиками знает, какую некорректную информацию они могут выдавать. Для этого нужно показать ребенку, как правильно искать информацию и какие слова и словосочетания использовать для поиска.

Почему важно объяснять ребенку про роботу в интернете
Почему важно объяснять ребенку про роботу в интернете
Фото: Pexels

4. Всплывающая реклама

Важно пояснить ребенку, что это такое, а не просто запретить ему на нее кликать. Поясните, что нажатие на окно может привести к неприятными фото, видео или сайтам, которые воруют личные данные, а также вирусам, которые могут испортить ваш компьютер.

5. Расскажите ребенку какие виды контента существуют

Вы не можете контролировать каждый шаг вашего ребенка, поэтому важно пояснить ему, какие виды контента существуют и какой из них нужно обходить стороной, ведь они не предназначены для детей. Кроме того, существует недостоверной информации, которой лучше не доверять.

Секс-педагог говорит, что если в вашей семье правила отличаются – это нормально. Главное, чтобы они обеспечивали безопасность вашего ребенка.

Ранее мы выяснили, как качественно пoдгoтoвитьcя к Новому году с ребенком: советы по развитию и мотивации.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Мама из Амстердама: Оксана Кравцова рассказала, почему дети в Нидерландах самые счастливые Полезно знать: как правильно реагировать на истерики ребенка в общественных местах Как читать по 10 книг в неделю: семь проверенных способов Как качественно пoдгoтoвитьcя к Новому году с ребенком: советы по развитию и мотивации
интернет воспитание правила безопасности
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить морковь разными способами?
Как приготовить морковь разными способами?
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
13-летняя дочь Джоли официально стала
13-летняя дочь Джоли официально стала "мальчиком"?
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 17:49Fun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Камалия попала в Книгу рекордов Украины: фото

Вчера, 14:31Шоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

Вчера, 14:07Travel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

Вчера, 13:31Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк внезапно продала свой бизнес: все подробности

Вчера, 12:52Fun

9 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

"Угрожает и караулит меня": Слава Каминская показала лицо мужчины, который ее преследует

Вчера, 11:02Food

Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой

Вчера, 09:05Техно

Android лишится главного преимущества перед iPhone

Вчера, 09:01Food

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

8 декабряШоу-бизнес

СМИ узнали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на ее лечение

8 декабряFun

8 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

8 декабряШоу-бизнес

Dan Balan рассказал, зачем Тина Кароль звонит ему по ночам

8 декабряFun

Помогла вызвать скорую: собака спасла жизнь 36-летней хозяйке

8 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака

7 декабряШоу-бизнес

Названы самые кассовые фильмы 2019 года: ТОП-10

Новости партнеров

Реакция Степаненко на женитьбу Петросяна
Реакция Степаненко на женитьбу Петросяна
«Устал от вранья»: «сват» Добронравов готов судиться
«Устал от вранья»: «сват» Добронравов готов судиться
Лорак таємно повернулася до України: сльози текли струмком
Лорак таємно повернулася до України: сльози текли струмком
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Прохор Шаляпин произвел круговую подтяжку лица: оцените результат
Прохор Шаляпин произвел круговую подтяжку лица: оцените результат
29-летний наследник Сафронова принял судьбоносное решение
29-летний наследник Сафронова принял судьбоносное решение
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз