Безопасность в интернете: пять правил, которые должен знать каждый ребенок

Вы не можете контролировать каждый шаг ребенка, поэтому важно пояснить ему все максимально просто

Как научить детей безопасно пользоваться интернетом Фото: Pexels

Интернет плотно вошел в нашу жизнь и пользоваться им начали дети разных возрастов. Очень важно, чтобы родители научили своего ребенка безопасно и ответственно пользоваться интернетом и той информацией, которую там получает. Вашему вниманию пять правил безопасности в интернете, которые должен знать каждый ребенок.

Какие фотографии лучше не выставлять в интернете, что не попасть на интимный шантаж – смотрите видео:

По словам секс-педагога Юлии Ярмоленко, дети могут столкнуться с тремя видами рисков в интернете:

содержанием (порнография, жестокое обращение с животными, реальные или смоделированные сцены насилия)

контактами (общение с незнакомцами или со взрослыми, которые выдают себя за детей)

поведением (кибербуллинг, оскорбления, насмешки и случайные покупки в приложениях)

"Поэтому, вручая ребенку гаджет с интернетом, вам нужно объяснить, как правильно вести себя в сети. Что делать, если попал на сайт со сценами насилия, секса? Подхватил вирус? Угрожают, шантажируют?" – советует Юлия.

1. Создайте вместе с ребенком правила

Эти правила не должны быть навязанными родителями. Их необходимо создавать совместно с детьми, тогда они их и воспринимать будут по-другому, более ответственное. Составляя их, давайте ребенку право голоса, спрашивайте его мнение, совет.

В правилах должно быть четко прописано, сколько часов в день допустимо проводить в сети, какие фотографии и какую информацию можно постить, и почему важно отключать геолокацию.

2. Помогайте ребенку пользоваться интернетом

Только это не значит, что вы ему постоянно указываете, что можно, а что – нельзя делать, какими сайтами лучше пользоваться, а какими – нет. Об этом важно поговорить одни раз и все максимально четко пояснить, чтобы ребенок сам делал выводы о возможности посещения определенных сайтов.

При этом вы можете интересоваться у ребенка, какую интересную информацию он нашел в сети или даже попросить его научить играть в его любимую игру.⠀

3. Научите ребенка правильно пользоваться поисковиками

Те, кто работает с поисковиками знает, какую некорректную информацию они могут выдавать. Для этого нужно показать ребенку, как правильно искать информацию и какие слова и словосочетания использовать для поиска.

Почему важно объяснять ребенку про роботу в интернете Фото: Pexels

4. Всплывающая реклама

Важно пояснить ребенку, что это такое, а не просто запретить ему на нее кликать. Поясните, что нажатие на окно может привести к неприятными фото, видео или сайтам, которые воруют личные данные, а также вирусам, которые могут испортить ваш компьютер.

5. Расскажите ребенку какие виды контента существуют

Вы не можете контролировать каждый шаг вашего ребенка, поэтому важно пояснить ему, какие виды контента существуют и какой из них нужно обходить стороной, ведь они не предназначены для детей. Кроме того, существует недостоверной информации, которой лучше не доверять.

Секс-педагог говорит, что если в вашей семье правила отличаются – это нормально. Главное, чтобы они обеспечивали безопасность вашего ребенка.

Ранее мы выяснили, как качественно пoдгoтoвитьcя к Новому году с ребенком: советы по развитию и мотивации.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.