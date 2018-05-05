Больше никаких ссор: как прекратить спорить с партнером из-за денег

Контроль финансов не должен быть в руках одного партнера

Решайте вопросы до их возникновения. Фото: depositphotos

В отношениях ссоры могут быть не только на бытовой, а и на финансовой почве. Сколько тратить, сколько откладывать, какие покупки совершать и как формировать бюджет – вопросы щепетильные и важно обсудить их с самого начала.

Чтобы финансовые споры не привели к разрыву отношений, важно научиться говорить и решать проблемы на стадии их возникновения, а не реанимировать все из запущенного состояния.

Ознакомьтесь с этими советами: они помогут вам избежать многих болезненных ситуаций касательно денег и найти общий язык с партнером.

Избегайте слишком много и часто говорить о деньгах

Оказывается, почти две трети пар говорят о деньгах больше, чем о прочих вопросах: например, о совместно проведенном времени, уборке в доме и о том, что приготовить на ужин. Что из этого следует? Скорее всего, партнеры не находят компромисса, когда речь идет о финансах. Специалисты рекомендуют каждую неделю выделять время, чтобы пообщаться на эту тему, но не затрагивать её постоянно и в любой ситуации.

Не переходите сразу на "крупные" денежные вопросы

Хотя о деньгах говорить нужно и важно, но сразу поднимать тему на миллионный вопрос – это огромная ошибка. Сосредоточьтесь на том, какие предстоящие расходы будут на следующей неделе, и насколько вы оба выполнили план предыдущей недели. И только потом начните обсуждать более долгосрочные цели или лишние и ненужные расходы. И будьте уверены, финансы – это та сфера, где битвы происходят даже у самых счастливых пар.

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Не контролируйте каждую копейку

Большинство финансовых консультантов одобряют совместные банковские счета у партнеров. В конце концов, это способствует открытости и командной работе, когда пары разделяют ответственность за доход семьи. Однако контроль буквально каждой копейки может привести к секретам, недоверию и обвинению друг друга, особенно если у вас разные привычки по части расходов. Чтобы избежать таких конфликтов, отложите определенную сумму денег для каждого партнера, чтобы тратить на то, что вы хотите без чувства вины, и получить определенную финансовую свободу.

Не предоставляйте только одному человеку возможность управлять совместным бюджетом

Независимо от того, работаете ли вы оба или только один из вас, контроль финансов не должен быть в руках одного партнера. Мало того, что второй партнер остаётся в неведении, когда дело доходит до расходов, но это также может привести к недоразумениям и недоверию. Разделите финансовые обязательства. Понимание сильных и слабых сторон друг друга (например, умение придерживаться бюджета или принимать важные финансовые решения) может помочь вам решить, кто из вас должен отвечать за каждый бюджетный аспект.

Не сопротивляйтесь, а признавайте ваши различия

Два человека, живущие вместе, были воспитаны по-разному, у них разное отношение к деньгам и, соответственно, цели, связанные с ними. Терпение и понимание таких различий друг у друга являются ключевыми аспектами и могут в конечном итоге спасти ваши отношения.

Не игнорируйте позитивные моменты

Во многих спорах о деньгах эмоции вспыхивают тогда, когда есть проблема, и мало кто фокусируется на позитиве. Тут можно посоветовать парам найти способы поощрять и хвалить своего партнера в отношении того, как он расходует деньги. Таким образом, когда возникает ссора, оба человека смотрят на многие вопросы с положительной точки зрения.

Избегайте эмоциональных расходов

Очень много людей склонны делать импульсивные покупки под влиянием настроения или иных факторов. Выявление и минимизация стимулов для эмоциональных расходов партнера является ключом к построению нормальных отношений. Определите эти триггеры и установите небольшие препятствия, чтобы избежать ненужных трат.

Не игнорируйте составление бюджета

Бюджет – основа всего. Он даёт парам ощущение общности, способствует командному взаимодействию и учит объективно смотреть на деньги, если возникают разногласия. С его помощью вы будете видеть полную финансовую картину – от развлечений до продуктов и пенсионных накоплений.

Не обвиняйте своего партнера за прошлые покупки

Оставьте прошлое там, где ему самое место – в прошлом. Обвинения бессмысленны. Оглядываться назад – это тоже пустая трата времени. При обсуждении финансовых вопросов избегайте затрагивания темы о прошлых неразумных тратах, этим вы только усугубите ситуацию и усилите конфликт.

Не делайте долгов

Жизнь по средствам творит чудеса для финансового здоровья и стабильности ваших отношений. Фактически, наличие долгов чаще всего связано с возникновением непримиримых разногласий между партнерами. Статистика говорит, что те, у кого самые высокие суммы долга, наименее счастливы в отношениях. Помните, что жизнь без такого денежного бремени устраняет огромный источник стресса и укрепляет любые отношения.

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