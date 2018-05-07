Час в соцсетях подрывает уверенность в себе – психологи

Британские эксперты провели исследование с участием 100 женщин

Будьте осторожны в использовании соцсетей. Фото: pixabay

Женщины, которые любят посидеть в соцсетях от часа в день и более, чувствуют себя менее уверенными в себе. Это выяснили психологи из Британии и рассказали об этом на ежегодной конференции Британского сообщества психологов.

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Они провели исследование с участием 100 женщин. Ученые узнали, сколько времени каждая из них проводит в соцсетях, после чего провели опрос. Женщин спросили, считают ли они стройных и загорелых женщин привлекательными или беспокоятся ли они о том, насколько хорошо выглядят в той или иной одежде.

В результате исследования оказалось, что чем больше времени женщины проводили в соцсетях, тем больше на них давили стандарты красоты и тем менее уверенными в себе они себя чувствовали.

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"Идеалы для женщин существовали и раньше, но соцсети сделали их влияние намного более сильным. Женщины в соцсетях сравнивают себя с подругами, которые улучшают свою внешность с помощью фильтров", — поясняют психологи.

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