Чего никогда не стоит делать для мужчины

Есть вещи, которые элементарно могут мужчину разбаловать, а женщине понизить самооценку

Чего никогда не стоит делать для мужчины Фото: Pixabay

Существует ошибочное мнение, что для "милого" можно пойти на все. Нет, не на все. Ведь есть вещи, которые элементарно могут его разбаловать, а вам понизить самооценку. Как правило, стремление угодить мужчине – это не о любви и привязанности, а о страхах и комплексах женщины. Мало того, эти попытки могут привести к обратному эффекту: партнер просто перестанет вас уважать и считаться с вами.

Пять вещей, которые никогда нельзя делать для мужчины:

1. Приносить себя в жертву и преклоняться перед мужчиной.

Во-первых, этого никто не оценит. Во-вторых, "не сотвори себе кумира" придумано давно и не зря. Только самодостаточная личность способна строить здоровые отношения с такой же самодостаточной личностью.

2. Оправдывать его насилие – эмоциональное или физическое.

Абьюзеры (эмоциональные насильники), тираны и другие подавляющие личности – это не то, что нужно терпеть и оправдывать. Этого категорически не должно быть в нормальных отношениях.

3. Решать его проблемы.

Да, сильная женщина это хорошо. Она должна уметь позаботиться о себе и своих детях физически и материально, если надо. Но она не обязана решать материальные, жилищные или любые другие проблемы мужчины – на то он и мужчина. Если только она не хочет видеть рядом с собой подкаблучника, альфонса или инфантила.

4. Отказываться от себя и принимать какие-либо ультиматумы.

Есть хорошая поговорка: "Говоря другим "да" убедись, что ты не говоришь "нет" себе!". Никогда не стоит идти на поводу у чужих желаний и подстраиваться под кого-то. Речь не о разумных компромиссах, а о требованиях что-то поменять в себе физически, отказаться от любимого дела/родных/своих убеждений в пользу и угоду другому человеку. Не стоит никогда подгонять под требования мужчины свою внешность, ценности и убеждения. Иначе вы рискуете потерять и себя, и этого мужчину.

5. Жалеть его и давать советы.

Если мужчина переживает трудные времена, самое плохое, что может сделать женщина в этой ситуации – пожалеть его. Жалость унижает мужчину. Все, что ему нужно – молчаливая поддержка и вера, что он справится. Все. Остальное он сделает сам. Иногда нужно просто оставить его в покое и дать время самому со всем разобраться, иногда просто быть рядом и дарить свое тепло и эмоции. Если же мужчина начинает ныть и жаловаться – не нужно поддерживать эти порывы и выслушивать излияния. На все это есть волшебная "рабочая" фраза: "Ты справишься!".

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти моментах в переписке, которые должны насторожить.

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