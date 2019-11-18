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Чем грозит зависимость от лайков в соцсетях: ответ психолога

Зависимость от интернета вызывает опасные неврозы и даже депрессию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34

Одна из самых популярных соцсетей отказывается от публичной статистики лайков. Поэтому только автор сможет увидеть сколько людей лайкнули его фото или видео. Пока это будет работать в тестовом режиме. Между тем психологи предупреждают, что зависимость от лайков изрядно портит людям жизнь.

Психологи утверждают, что зависимость от интернета вызывает опасные неврозы и даже депрессию. Особенно, если мечта всей вашей жизни для вас существует только в смартфоне.

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"Человек, поскольку он выстраивает этот образ и картинку, он в какой то момент теряет смысл своей собственной жизни", – поясняет психолог Вера Романова.

Одна из самых популярных соцсетей даже скрыла функцию, позволяющую видеть количество предпочтений под сообщениями. Так сделали в семи странах мира.

"Это делается для того, что бы понизить зависимость людей от контента, который они генерят, потому что много людей создают контент для того, что бы набрать больше лайков", – говорит маркетолог Татьяна Даюб.

Чем человеку грозит зависимость от лайков
Чем человеку грозит зависимость от лайков
Фото: stocksnap.io

Много людей проверяют ленту каждые пять минут. Специалисты советуют уменьшать количество часов, проведенных в интернете, постепенно, а в свободное время больше гулять на улице, знакомиться с реальными людьми и найти себе не виртуальное хобби.

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Источник: Сегодня
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