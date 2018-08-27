Чем опасен газлайтинг и как его преодолеть: четыре стратегии

Будучи непокорным, вы не становитесь "сложным человеком" – вы становитесь стойким

Научитесь делать то, что вам нравиться. Фото: pixabay

Насилие – плохо в любом проявлении. А газлайтинг как раз является его формой. Правда, не физического, а психологического.

Ариэль Лев, известная американская журналистка и писательница, рассказала о своем неспокойном детстве в автобиографии "Сокращенная жизнь" (An Abbreviated Life), в котором присутствовал массивный газлайтинг, пишет WoMo.ua.

Годами подвергаясь ему, она пришла к выводу, что "стирание" насилия хуже самого насилия. А еще она выработала стратегии выживания в манипулирующей среде, которыми делится со своими читателями.

Ничто ничего не обозначает, факты отрицаются, а то, чего не было, выдается за реальность — это не только характеристики многих современных СМИ, но и будни людей, подвергающихся газлайтингу — особой форме психологического насилия, когда вам говорят: "Такого не было никогда. Тебе показалось. Ты придумала. Ты же сама говорила". И вы сомневаетесь в своей реальности, в своей адекватности, в конце концов. Это было и моей жизнью, когда я была ребенком. Теперь я умею распознавать этот вид манипуляции и знаю, как ей противостоять.

Как распознать газлайтинг: мнение доктора

Я поинтересовалась у директора Йельского Центра эмоционального интеллекта, доктора Робин Стерн, что именно в поведении человека говорит о том, что он вас газлайтит. Доктор отметила, что это тот самый момент, когда вы начинаете сомневаться: может, проблема во мне, я не так поняла, я не помню, я сумасшедшая? "Кто угодно может попытаться вами манипулировать, но только если вы это позволите", — акцентирует Стерн.

И вот тут обратите внимание, — если вами манипулирует человек, наделенный властью, или которого вы идеализируете, или с которым вы находитесь в созависимых отношениях, когда у вас есть кто-то, кого вы боитесь потерять, тогда этот человек, настаивая на своей версии реальности, может легко заставить вас сомневаться даже в том, в чем вы абсолютно уверены.

По словам доктора: "В наше время многие люди сталкиваются с тем, что должны постоянно сопоставлять реальность и преподносимую кем-то информацию. Если вы точно уверены в чем-то, если вы знаете, что вот это — правда, тогда вы должны стоять на своем, это фундаментально. Если вы остаетесь в собственной реальности, никто не сможет вас газлайтить, потому что не сомневаясь в своей правоте вы легко распознаете манипуляцию".

Говоря о газлайтинге и стратегиях противостояния ему (а в те годы я еще не знала, что это стратегии), я говорю не только о домашнем насилии, но и об обилии пропаганды вокруг нас. Поэтому мои советы могут быть полезными и тем, кто не подвергается насилию в своей частной жизни. Итак, как пережить времена неопределенности и остаться в своем уме? Я отвечу на этот вопрос, но сначала поделюсь своей историей.

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"Счастливое" детство

Когда я была маленькой, я жила в мире, лишенном эмоциональной стабильности. Но мне всегда говорили о том, какое у меня "счастливое, чудесное детство" и что я просто "неблагодарная", "не умею ценить". Но то, что происходило у нас в семье, было реальностью, и насилие было направлено на меня, но когда я предъявляла эту реальность моей матери, она все отрицала. Моя правда только раздувала пламя конфликта. Мне говорили, что того, что я видела собственными глазами, никогда не было. Стиралась не только реальность, но и мое восприятие реальности. В своей книге я подчеркнула, что самым страшным для меня оказались не взрывы, не физическое насилие, отсутствие границ или неподобающее поведение. Самым вредоносным было отрицание того, что все эти случаи имели место.

Стирание абьюза страшнее самого абьюза.

Когда мне было 30 c хвостиком, я встретила человека, который знал меня ребенком. "Ты — дочь тех-то и тех-то?" — спросил он. Я кивнула. Этот человек когда-то присутствовал на маминых вечеринках. Когда я ушла, он сказал моим знакомым: "Я всегда спрашивал себя: как эта маленькая девочка сможет выжить? Я думал, что у нее только два пути: убить родителей или убить себя". Когда мне пересказали его слова, я почувствовала, что мои эмоции, мои страдания получили надлежащее признание. Этот человек был свидетелем того, что я пережила, он подтвердил то, что я давно знала, как бы меня ни убеждали в том, что я "все придумала".

Способы защиты

Непокорность. Когда мне было лет 5-6, я написала сказку о побеге из дома. Когда моя мать увидела этот текст, она потребовала, чтобы я его изменила. "Почему ты написала такую историю? Это же не про нас, правда?", — спрашивала она. Она знала, что это про нее и про хаос в нашем доме. Я отказалась менять эту историю. Я доверяла своей версии реальности. Я проявила непокорность. Мою правду не изменишь по требованию. Сопротивление, гнев защитили меня, потому что я знала то, что я знала. Этого нельзя было стереть. Будучи непокорным вы не становитесь "сложным человеком", вы становитесь стойким.

Недоверие. Вам придется признать раз и навсегда, что доверия к человеку, попытавшемуся вам "заморочить голову", быть уже никогда не может. Этот человек никогда не сможет увидеть ситуацию с вашей точки зрения или взять на себя ответственность за свои действия. Газлайтеры никогда этого не делают. Они никогда не говорят: "Знаешь, ты был прав". Не теряйте силы на споры, на то, чтобы убедить газлайтера в своей правоте — он никогда не признает логики и рациональности, потому что его задание состоит в том, чтобы убедить вас, что логики и рациональности у вас нет. Не тратьте время. Не верьте.

Не мечтайте о переменах. Надежда, что все изменится заставляет вас верить в то, что логика и разум победят когда-нибудь. Вы хотите верить, что человек изменится. Вы хотите, чтобы все стало на свои места. Но ничего на места не станет и никто не изменится. Вы хотите чувствовать твердую почву под ногами? Тогда забудьте об этом желании! Вас никогда не услышат.

Отстраненность. Мне в детстве пришлось выработать защитные механизмы, но я заплатила за это определенную цену. Ребенок вынужден адаптироваться, а став взрослым, — уходить в другую крайность — ничему не верить и требовать подтверждений. Я стала гипертребовательной к ясности и честности, никакого пространства для недоразумений или ошибок я не оставляла. Но живем мы в мире, где недоразумения и ошибки неизбежны, поэтому мне пришлось искать баланс.

Отстраниться, абстрагироваться от газлайтинга — это не значит "уйти в себя" и убежать от газлайтера на край света (им ведь может быть родитель, ребенок или супруг), это значит различать мир газлайтинга и настоящий мир. Доктор Стерн советует: "Кто-то может попытаться газлайтить вас, если вам удалось распознать эту манипуляцию, вы можете ее "выключать" и восстанавливаться". Многие люди поддаются на манипуляции, потому что им дороже остаться в отношениях с манипулятором, а не разорвать их.

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