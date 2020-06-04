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Чем опасен трудоголизм и как правильно планировать свой день

Сегодня, 09:52

Патологический трудоголизм – это зависимость, которая приравнивается к любому виду зависимости

Уйти с работы пораньше – сегодня не просто прихоть, а официальное право. Ведь во всем мире отмечают день "уйти с работы пораньше". Его придумали не просто так. Представьте, в мире 600 млн людей перерабатывают. Например, в Японии даже есть известный синдром Кароши – от названия японского города, в котором в 80-х годах после 12 часов работы в офисе умер один из работников. За последнее десятилетие переутомление унесло жизни 30-ти тыс. человек в мире.

Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, насколько опасно быть трудоголиком и существует ли идеальная пропорция работы и отдыха.

Чем опасен трудоголизм
Чем опасен трудоголизм
Фото: Reuters

Многие страны уже признали трудоголизм болезнью. И это при том, что чрезмерное влечение к работе вообще противоречит человеческой природе – уверяет невролог Татьяна Майкова.

"Люди ленивы от природы. Так нас специально создавала эволюция, чтобы мы не тратили лишних усилий", – объясняет она.

Трудоголизм – одна из форм аддикции, то есть бегство от реальности благодаря "погружению" в работу. Для таких людей работа – единственное восприятие жизни, единственный способ самореализации – достижение успехов.

"Патологический трудоголизм – это все-таки зависимость. Она приравнивается к любому виду зависимости, например, алкогольной или наркотической. Часто у трудоголика нет личной жизни или прослеживаются проблемы в ней, потому что он постоянно погружен в работу", – комментирует психолог Светлана Арефния.

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Присмотритесь внимательнее к своим родным. Возможно, среди них есть трудоголики? Если вы заметили, что ваши близкие: общаются с вами без эмоций, мыслят слишком системно, слишком стараются, выстраивают правила и при этом не умеют быстро принимать решения и боятся неудач – время обратиться к специалисту, ведь чрезмерное трудолюбие имеет неприятные последствия:

  • сухость в общении;
  • системное мышление;
  • преувеличена исполнительность;
  • стремление к тому, чтобы все было "по правилам";
  • неумение быстро принять решение;
  • страх перед неудачами.

Также трудоголизм может быть причиной возникновения различных хронических заболеваний. Опасность заключается в том, что трудоголики редко осознают, что больны. По мнению врачей, только забота близких людей способна помочь человеку, страдающему трудоголизмом. Также в борьбе с недугом не обойтись без психологической помощи. Чтобы избежать зависимости от работы, врачи советуют придерживаться правила трех восьмерок: 8 часов работаем, 8 – отдыхаем и еще 8 – спим.

Насколько опасно быть трудоголиком – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили искусство отдыхать: 10 способов восстановить силы.

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Источник: Сегодня
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