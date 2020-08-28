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Чем опасна хроническая усталость: упражнение на восстановление своих сил

Сегодня, 11:55

Если выполнять умственные задачи и одновременно физические, то запас энергии может истощиться через час

Фразу "устал до смерти" можно часто услышать не только в конце рабочей недели, а и в конце каждого рабочего дня. Более того, уставшими люди могут чувствовать себя сразу после пробуждения. Если такое происходит, значит тут присутствует хроническая усталость. Чем она опасна, рассказала психолог Надежда Железняк и на своей странице в Instagram дала полезное упражнение на восстановление своих сил.

К слову, для японцев фраза "устал до смерти" – это не только выражение своего состояния, а и официальная причина смерти. "Кароши" – так в Японии называют смерть, вызванную чрезмерным переутомлением.

Чем опасна хроническая усталость
Чем опасна хроническая усталость
Фото: freepik.com

"Мы слушаем радио и параллельно работаем. Да еще успеваем кофе прихлебывать, а может и за ребенком следить. Уже сами эти действия изматывают. Но больше всего энергии мы теряем из-за многозадачности. Это называется "постоянное частичное внимание"", – поясняет эксперт.

По ее словам, еще столетие назад Дж. Уэлш устроил эксперимент, чтобы выяснить, насколько успешно мы можем думать и выполнять физическую работу. В результате своего исследования, он выяснил, что если мы выполняем умственные задачи и при этом физически трудимся, то запас энергии может истощиться уже через час.

Как сохранить свои силы: три способа

1. Проанализируйте, какие именно дела вы совмещаете

Например, сидение в соцсетях и слежка за малышом (или начальником, чтоб не заметил) вполглаза могут серьезно энергетически истощать.

2. Давайте себе отдохнуть: иногда только работайте

Если вы молодая мама и намазываетесь кремом, не надо думать: "А что если ребенок сейчас проснется? Как тогда я лягу на подушку с липким лицом?.." Чувствуете, как одна мысль порождает другую?

"Получается, что ребенка рядом нет, а мысли — есть. Сейчас будет банальный совет – сфокусируйтесь на "здесь и сейчас"", – советует психолог.

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Евгения говорит, что волшебной таблетки не будет. Да, это тревога, но дайте себе передышку хотя бы в 15 минут.

3. Научитесь экономить энергию

Что мы делаем, чтобы сэкономить заряд на телефоне? Снижаем время его использования, приглушаем яркость. То же самое необходимо и нам: приглушить эмоции, стараться снизить количество одновременных дел.

"Если кратко: первое, что нужно – найти, в какие дыры энергия утекает. Второе – организовать более высокий приток энергии", – советует психолог.

Как восстановить энергию: упражнение

Составьте список дел, которые дарят вам энергию и помогают восстановиться. Это может быть, что угодно: танцы, баня, рисование, вязание, пробежка или уборка. Каждый раз, когда почувствуете усталость, доставайте этот список и выполняйте хотя бы один пункт, откладывая все остальные дела.

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психология энергия усталость силы
Источник: Сегодня
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