Чем развлечь ребенка в плохую погоду: пять нескучных идей

Провести целый день с ребенком дома не всегда легко, ведь ему быстро становится скучно и неинтересно

Используйте подручные средства и фантазию. Фото: pixabay

Лето не всегда может порадовать теплыми солнечными днями. Иногда они сменяются проливными дождями и грозами.

А провести целый день с ребенком дома не всегда легко, ведь ему становится скучно и неинтересно, и смотреть весь день – тоже не вариант.

Ранее мы уже сообщали про то, что психолог назвал три ценные вещи, которые родители могут дать своим детям.

Вашему вниманию несколько активностей с ребенком от "Лиза", которые помогут вам беззаботно пережить плохую погоду дома.

Маленький помощник

С помощью игры легко развить хозяйственные навыки. Поиграйте в повара! Даже трехлетний кроха справится с украшением салатов зеленью. А с малышом постарше можно что-то испечь. Идея: одновременно замесите одинаковое тесто в большой посуде и маленькой детской. Каждый сам вымешивает, лепит и укладывает в духовку свой пирог… А за столом будет ясно, чей вкуснее!

Настольная радость

Игра, которая увлечет не только малышей, но и взрослых — знаменитая UNO. Советуем тебе непременно обзавестись дома колодой с этими картами, ведь они — настоящее спасение для любой компании. Играть в эту игру можно вдвоем или даже вдесятером, организовав при этом увлекательный турнир.

В игровой комплект UNO входят обычные карты, активные, которые неожиданно меняют ход игры, а также уникальные пустые карточки, на которых можно писать собственные правила. Играть в эту игру можно как 5-летнему малышу, так и взрослой компании, ведь правила достаточно просты и понятны сходу.

Мы делили кубики…

Даже если при себе нет популярных сейчас настольных игр для всей семьи, никто не отменял веселье — можно придумать развлечение с помощью самого обычного игрального кубика (это еще и полезно для обучения счету).

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Полем для игры пусть станет целая комната, а ты и твой малыш будут живыми персонажами. Для этого нарисуйте на большом листе бумаги волшебную тропу к замку, на которой располагаются кружки-шаги. По очереди подбрасывайте кубик и делайте столько шагов к финишу, сколько точек выпало (обозначать свое месторасположение можно с помощью монеток или пуговиц). Вот интересно, кто же быстрее придет к цели?

Аквагрим — каждому!

Все малыши любят рисовать в альбоме… А ведь создавать художества на собственном лице еще интереснее! Позволь ребенку немного побезобразничать и сама включайся в игру — сделайте себе грим индейцев, мультипликационных героев, фантастических существ.

И не забудьте запечатлеть ваши превращения с помощью фотоаппарата: будет что вспомнить! Аквагрим в домашних условиях можно выполнить с помощью обычной акварели — или даже пищевых красителей! Конечно, пробовать их на вкус все же не стоит, но будь спокойна: даже нежной коже ребенка они не нанесут вреда.

Домик для всех

Многие из нас в детстве хоть однажды строили халабуду — укрытие, а то и дом под обеденным или письменным столом, стаскивая туда все свое добро: кукол, детскую посудку, книжки… Почему бы не повторить этот вариант досуга с собственным малышом? Кстати, помимо дома есть и другие предложения. Например, шалаш из подушек прямо на кровати. Или автомобиль из большой картонной коробки, которую предварительно нужно подвергнуть легкому "тюнингу" — раскрасить с помощью красок или фломастеров.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про семь советов по воспитанию ребенка победителем. Количество часов, которые родители посвящают свои детям, никак не ускоряет их дальнейшее развитие.