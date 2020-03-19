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Чем заняться одному дома во время карантина: пять нескучных идей

Не забывайте сейчас чаще общаться со своими родными и близкими

Анна Ковпак
Сегодня, 13:29

В Украине с 12 марта объявлен общенациональный карантин, который по предварительным данным продлится до 3 апреля. С целью предотвращения распространения коронавируса в Украине закрыли все учебные заведения, отменили все развлекательные мероприятия, закрыли спортзалы, салоны красоты и даже остановили метро. А во избежание заражения людям рекомендуют оставаться дома.

Чтобы не скучать одному в изоляции на время карантина, вашему вниманию пять полезных и нескучных занятий.

Перечитать все книги

Что почитать на карантине
Что почитать на карантине
Фото: stocksnap.io

Во время карантина можно наконец-то взяться за те книги, которые скопились у вас на полке и на чтение которых у вас не было времени. Мало того, что вы сделаете то, что давно хотели, так это еще и некая форма релаксации, которая поможет вам побороть стресс и улучшить настроение после прочтения новостей.

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Если же книг дома у вас не оказалось, тогда можно воспользоваться доставкой необходимых вам книг или почитать их в электронном виде. Кроме того, не все знают, что в Украине есть и свои онлайн-библиотеки. Также в соцсетях сейчас проводят книжные марафоны и различные конкурсы, в которых вы можете принять участие и чтение для вас точно перестанет быть скучным занятием.

Получить онлайн-образование

В Украине существуют образовательные платформы, где вы можете бесплатно пройти курсы по любому направлению: менеджмент, маркетинг, написание текстов, компьютерная и финансовая грамотность и многие другие.

Примечательно, что к этой инициативе подключились и частные компании, которые на время карантина дают бесплатный доступ к своим платным курсам.

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Вместе с тем, можно прослушать и курс лекций на различные темы – здоровья, веса, рациона, психологии, спорта, маркетинга, кулинарии, тайм-менеджмента и многие другие.

Сделайте генеральную уборку

На время карантина рекомендуется обрабатывать квартиру различными дезинфекторами и делать влажную уборку. Но, помимо рекомендаций медиков, можно также просто использовать свободное время дома с пользой – помыть окна, перестирать шторы, перебрать свои вещи и отобрать ту одежду и обувь, которые не носите. Разморозьте холодильник и наконец-то помойте всю кухню, разберите шкафы и выбросит весь хлам.

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Зачастую все эти дела очень не хочется делать, когда на улице отличная погода, а у вас распланированы все выходные и намечены различные поездки. Вот сейчас, когда никуда идти не нужно, самое время устроить генеральную уборку.

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Регулярно занимайтесь спортом

Несмотря на то, что закрыты все спортклубы, вы не должны отказываться от спорта. Даже наоборот – теперь у вас не будет отговорки про начало тренировок "с понедельника" – он у вас сейчас каждый день. Вы можете делать те упражнения, которые знаете или подсмотреть какие-то новые в интернете. Например, можно заняться йогой или постараться сесть на шпагат.

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В интернете вы найдете много видеотренировок на любой вкус, уровень подготовки и интенсивности.

К тому же, тепло и скорое приближение лета являются отличными мотиваторами, чтобы начать регулярно заниматься спортом в домашних условиях.

Следите за своим внешним видом

Почему важно следить за внешним видом, работая дома
Почему важно следить за внешним видом, работая дома
Фото: stocksnap.io

Несмотря на то, что вы находитесь постоянно дома, старайтесь не запускать себя. Делайте различные маски для лица и волос, маникюр и педикюр также можно сделать в домашних условиях. Не ходите в пижаме до обеда и старайтесь носить хорошую и красивую одежду. К слову, это еще и хорошо помогает организовать себя, если вы не просто сидите дома на карантине, а и работаете удаленно.

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Также не забывайте чаще общаться со своими родными и близкими, медитировать, уделять больше времени детям и любимым людям. Планируйте свои дни, составляйте списки необходимых дел и вам некогда будет скучать. Это нелегкое время, когда всем нужна поддержка и любовь.

Тем временем мы выяснили, чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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Источник: Сегодня
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