Черная луна в июле 2019: ритуалы и обряды

Черная луна — это период новолуния, когда очень важным является очищение

Что такое черная луна Фото: pexels.com

В ночь с 30 на 31 июля состоится восход черной луны, и ее влияние будет ощущаться еще трое суток. Черной луной эзотерики называют второе новолуние в календарном месяце.

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Именно на конец июля и приходится ночь черной луны. Такое астрологическое явление бывает не часто, а каждые 2,7 календарных месяца, поэтому это нужно учитывать и сделать соответствующие ритуалы и обряды для облегчения проживания этого важного периода.

Ритуалы и обряды черной луны

Очищение дома. Не надо забывать о том, что черная луна — это период новолуния, когда очень важным является очищение. Вы можете сделать физическое очищение вашего дома. Вам понадобится ведро с водой, морская или обычная соль, эфирное масло розмарина, полыни и можжевельника. Именно эти ингредиенты, как считается, владеют силой изгонять зло. С помощью этой смеси помойте полы дома против часовой стрелки. Потом вылейте грязную воду в унитаз.

Собственное очищение. Примите душ или ванну с этой же смесь. Представляйте, как все плохое уходит и вы смываете негатив. Помните о том, что вода должна быть проточной.

Какие ритуалы делают на черную луну Фото: pexels.com

Практические намерения. В чёрное новолуние представляйте то, что вы хотите получить в будущем. Но это должны быть не "розовые" мечты, а именно какие-то конкретные представления и еще более конкретные шаги к ним.

Полезная медитация. Помните о традиционных ритуалах новолуния и черной луны — медитации, молитве и посте. Не важно, какую религию вы исповедуете, полезно будет в этот период немного подумать о высоком и отдохнуть. Кушайте легкую пищу и пейте много воды.

Благодарности. Период черной луны и новолуния совпадет с древним европейским праздником под названием Ламмас. Например, для древних кельтов это был период благодарностей за первый щедрый урожай в году. Подумайте об урожае и вы, чего вы уже достигли в 2019 году, какие "зерна" посадили и какие "всходы" они уже дали, что делать дальше.

Изменения. Черная луна всегда ассоциировалась с жизненным опытом, прожитыми человеческими годами, когда возраст дает мудрость, справедливость. Время черной луны — время изменений, пересмотра взглядов на жизнь, конец старого, отжившее уходит в прошлое. Подумайте в этом периоде о своей собственном опыте.

Используйте свечи и благовония. Если хотите подчеркнуть свою связь с черной луной, то вам потребуются свечи чёрного, тёмно-красного, пурпурного, тёмно-синего цветов. Если вам нравятся благовония во время ритуалов, то используйте сандал или мирру.

Напомним, что ранее мы писали о мощных ритуалах для новолуния.

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