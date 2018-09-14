Четыре действия, которые сделают вас в 10 раз счастливее

Ставьте правильные пароли и празднуйте даже самые маленькие победы

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Стать счастливым можно, если научиться отпускать ненужные мысли, токсичных людей и получать от жизни удовольствие здесь и сейчас.

Кроме того, не стоит пренебрегать силой позитивных аффирмаций. У слов есть власть, они действительно работают и вполне способны трансформировать вашу жизнь. То, что вы будете произносить после слова "Я", и станет частью вашей жизни. Что можно сделать, чтобы внести побольше позитива в свою жизнь?

1. Установите на телефоне напоминалки с позитивными фразами

Они могут срабатывать в совершенно случайное время суток – 11:45, 3:32, 21:17 – когда захотите. Увидев такую напоминалку, вы получите необходимый вам импульс, когда вы будете на встрече, засыпать вечером или скучать в транспорте по дороге домой. Для позитивной фразы нет подходящего или неподходящего времени – они всегда уместна!

2. Развесьте по дому стикеры с позитивными фразами

Развесьте такие стикеры по всему своему жилищу: двери, зеркала, холодильник! Например, на входной двери можно повесить фразу: "Все всегда работает в мою пользу". Вы будете видеть этот стикер каждый раз, когда выводите гулять собаку, идете на работу или открываете дверь гостям. Вскоре вы автоматически будете жить с этой фразой и выходить из дома с уверенностью, что всё у вас получится.

3. Пароли тоже можно сделать позитивными

Вам приходится вводить пароли ко множеству вещей: к почтовым ящикам, профилям в социальных сетях, онлайн-банкингу и т.д. Практически каждый день! Почему бы не воспользоваться такой возможностью и не сделать себе пароли "Я123лучшая!", "жизнь15прекрасна!". Или же сделать его своей целью сбережений, например, "25тысяч$". Это может быть даже то место, куда вы мечтаете поехать во время следующего отпуска: "Барселона2019". Подумайте об этом: несколько символов, которые дают вам мотивацию каждый раз, когда вы их набираете!

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4. Празднуйте даже самые крохотные победы

Не забудьте поздравить себя, даже когда вы сделали что-то, что может показаться вам несущественным. Может быть, вы вкусно позавтракали в тот день, смогли целых две недели проходить в спортзал или сдержали свой острый язык во время разногласий с другом. Скажите себе: "Отлично сделано!". Потому что успех в жизни – это всего лишь серия небольших побед.

Во всем этом кроется рецепт удачи: когда вы подбадриваете и стимулируете себя аффирмациями, вы вдохновляетесь сами и вдохновляете других. Но главный секрет в том, что сначала вы поощряете себя. Вы не можете отдать то, чего у вас нет. И конечная цель в этом мире – впитать в себя позитив и уверенность, а затем ими поделиться!

Тем временем психолог назвал самый действенный метод вылечить психику человека. По словам Михаила Лабковского, чем дальше вы контактируете с причиной своей боли, тем глубже та травма.