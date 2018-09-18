Четыре наиболее подходящие профессии для гиперчувствительных людей

Они лучше понимают чувства других людей, обладают блестящей интуицией

Творческая профессия подходит гиперчувствительным людям. Фото: pixabay

На планете около 20% населения – гиперчувствительные люди, которые от природы обладают тонко настроенной нервной системой, умеют глубже анализировать информацию и являются более отзывчивыми.

Такие данные были получены в результате исследования, опубликованного в Brain and Behavior, передает "Новое время".

За счет большего количества зеркальных нейронов в мозге гиперчувствительные люди лучше понимают чувства других людей, обладают блестящей интуицией, замечают такие нюансы и изменения в окружающем мире, которые неуловимы для других. Также высокочувствительные люди более восприимчивы к шуму, запахам и свету.

Гиперчувствительность – это не болезнь, а просто набор генов, полученных по наследству. Такую повышенную восприимчивость можно считать, как даром, так и наказанием. Главное – направить свою особенность в нужное русло и научиться справляться с эмоциями.

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Если вы высокочувствительный человек, обратите внимание на четыре вида профессиональной деятельности, которые лучше всего подходят для вашей личности.

Творческая сфера. Одно из главных достоинств гиперчувствительности – креативность. Работа, в которой вы можете раскрыться как талантливый творческий человек, позволяет стать профессионалом с достаточно свободным графиком, без рамок и ограничений. Также в этой сфере можно делиться позитивом с окружающими. Это может быть публицистика, графический дизайн, актерское мастерство, музыка и многие другие виды деятельности.

Здравоохранение. Высокочувствительные люди, как правило, понимают других с полуслова и способны сопереживать. Поэтому, став врачом, такой человек может легко найти общий язык с пациентом. Однако гиперчувствительным людям подойдут не все медицинские профессии. Стать хирургом, которому приходиться сталкиваться с кровью, органами и тканями человека, видеть страх и боль пациентов, людям с высокой чувствительностью будет тяжело.

Бизнес. То, что высокочувствительные люди не могут быть лидерами – популярное заблуждение. Да, на пути к вершине карьерной лестницы они не пойдут по головам. Но имея достаточно навыков и знаний, они вполне могут эффективно возглавить команду в каком-то малом бизнесе, поскольку сумеют создать благоприятную атмосферу для сотрудников.

Фриланс. Возможность работать в индивидуальном графике и на собственных условиях прекрасна для высокочувствительных людей. Такие люди достаточно ответственны и умеют мотивировать себя к работе даже при свободном режиме дня.

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