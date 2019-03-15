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Четыре признака, что ваш мужчина не забыл свою бывшую

Что указывает на то, то мужчина еще любит бывшую

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:18
4 признака, что ваш мужчина не забыл свою бывшую
4 признака, что ваш мужчина не забыл свою бывшую
Фото: Pixabay

Не всегда новые отношения начинаются с чистого листа. Иногда они лишь способ забыть старые. Или успокоить свои душевные раны с помощью ничего не подозревающего человека, который с вами рядом на данный момент.

Чтобы не оказаться в роли душевного "пластыря" рядом с партнером, который все еще страдает по прошлым отношениям, присмотритесь внимательнее к нему. Вот четыре звоночка, которые должны насторожить:

1. Он постоянно жалуется вам на бывшую пассию

В разговорах то и дело всплывает ее имя, ситуации, связанные с ней и его неравнодушное отношение к событиям давно минувших дней. Если он по-прежнему меняется в лице при упоминании ее имени, слишком бурно реагирует на вопросы о ней (просит их не задавать вообще или отвечает очень эмоционально, углубляясь в подробности их разрыва  и отношений) – значит, прошлые раны беспокоят его.

2. У вас постоянное ощущение, что вас трое

Он не удалил ее контакты, соцсети и переписку в своих гаджетах. Возможно, даже иногда с ней общается или стремится к этому общению. Если у них нету общих детей и нерешенных имущественных вопросов – это должно вас как минимум насторожить. А если он продолжает хранить их общие фото и какие-то артефакты из их совместной жизни – это точно плохой знак.

3. Он часто о ней вспоминает в вашем присутствии

Вы чувствуете, что вас сравнивают. Знаете, что она любила, что не любила, как готовила, как подлого его бросила или подставила. Если ваш мужчина регулярно делится с вами подобной информацией – это очень плохой признак. Во-первых, его еще не "отпустило". Во-вторых, он вас подсознательно постоянно сравнивает и не уважает вас.

4. Он не стремится развивать ваши отношения

Вы давно вместе, но он не спешит оформлять с вами отношения/оформлять развод с ней/съезжаться вместе и предпринимать любые шаги, говорящие о серьезности его намерений. Он не уверен, что искренне хочет быть с вами и боится сжигать все мосты с прошлой жизнью. Возможно, вы – просто временный или запасной вариант.

Также смотрите видео, как вернуть страсть в отношения:

Напомним, ранее мы писали о пяти моментах в переписке, которые должны насторожить.

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Источник: Сегодня
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