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Четыре способа нейтрализовать агрессивных людей

Старайтесь не поддаваться на провокации и не отвечать агрессией на агрессию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:47
Как реагировать на агрессию
Как реагировать на агрессию
Фото: Pexels

Агрессивные и конфликтные люди встречаются часто. И почему-то, особенно часто, когда вы сами раздражены, расстроены или уставшие. Но, чтобы не попасть на их провокации, важно просто знать способы нейтрализации агрессивных людей. Вашему вниманию четыре таких действенных способа.

До чего может довести женская агрессия – смотрите видео:

1. Сохраняйте спокойствие

Когда перед вами агрессор, тяжело держать себя в руках. Но это очень важный пункт, без выполнения которого у вас ничего не получиться. Глубоко вдохните и сконцентрируйтесь на дыхании. Постарайтесь отвлечься и немного расслабиться.

Старайтесь не поддаваться на провокации и не отвечать агрессией на агрессию, как бы вам этого не хотелось. К тому же ваше спокойствие способно сбить с толку любого агрессора, а вы при этом – сохраните душевное равновесие тем, что не опустились до уровня оппонента.

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Только не путайте спокойствие с повиновением, иначе проиграете. Будьте уверены в себе, своих словах и поступках, и тогда вы будете на высоте.

2. Демонстрируйте свою силу

Сейчас речь идет не о физической силе, а о моральной. Это очень сильно чувствуется и не дает шансов вас обидеть. Убедитесь, что в противостоянии с агрессором вы отстаиваете свою точку зрения и позицию. Не позволяйте оппоненту доминировать во время общения, даже если они вам уже изрядно надоели.

Старайтесь разговаривать ровным тоном и не позволяйте себя перебивать. Если ситуация заходит в тупик – скажите, что не хотите больше продолжат разговор.

Как правильно реагировать на агрессию
Как правильно реагировать на агрессию
Фото: Pexels

3. Смените фокус

Очень часто, в порыве агрессии, человек забывает о чем изначально шла речь. Начиная с одного, он так увлекается спорами, что часто просто уходит в другое русло. Тут вам необходимо будет просто возвращать вашего оппонента к предмету разговора, иначе можете услышать истории, которые вообще не имеют никакого отношения к вашему спору.

4. Смех

А еще один способ нейтрализовать агрессора – смех. Попробуйте рассмешить агрессивных людей и увидите, как он возвращается в состояние нормального и уравновешенного человека.

Тем временем мы выяснили, как правильно реагировать на истерики ребенка в общественных местах.

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