Четыре способа нейтрализовать агрессивных людей

Старайтесь не поддаваться на провокации и не отвечать агрессией на агрессию

Как реагировать на агрессию Фото: Pexels

Агрессивные и конфликтные люди встречаются часто. И почему-то, особенно часто, когда вы сами раздражены, расстроены или уставшие. Но, чтобы не попасть на их провокации, важно просто знать способы нейтрализации агрессивных людей. Вашему вниманию четыре таких действенных способа.

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1. Сохраняйте спокойствие

Когда перед вами агрессор, тяжело держать себя в руках. Но это очень важный пункт, без выполнения которого у вас ничего не получиться. Глубоко вдохните и сконцентрируйтесь на дыхании. Постарайтесь отвлечься и немного расслабиться.

Старайтесь не поддаваться на провокации и не отвечать агрессией на агрессию, как бы вам этого не хотелось. К тому же ваше спокойствие способно сбить с толку любого агрессора, а вы при этом – сохраните душевное равновесие тем, что не опустились до уровня оппонента.

Только не путайте спокойствие с повиновением, иначе проиграете. Будьте уверены в себе, своих словах и поступках, и тогда вы будете на высоте.

2. Демонстрируйте свою силу

Сейчас речь идет не о физической силе, а о моральной. Это очень сильно чувствуется и не дает шансов вас обидеть. Убедитесь, что в противостоянии с агрессором вы отстаиваете свою точку зрения и позицию. Не позволяйте оппоненту доминировать во время общения, даже если они вам уже изрядно надоели.

Старайтесь разговаривать ровным тоном и не позволяйте себя перебивать. Если ситуация заходит в тупик – скажите, что не хотите больше продолжат разговор.

Как правильно реагировать на агрессию Фото: Pexels

3. Смените фокус

Очень часто, в порыве агрессии, человек забывает о чем изначально шла речь. Начиная с одного, он так увлекается спорами, что часто просто уходит в другое русло. Тут вам необходимо будет просто возвращать вашего оппонента к предмету разговора, иначе можете услышать истории, которые вообще не имеют никакого отношения к вашему спору.

4. Смех

А еще один способ нейтрализовать агрессора – смех. Попробуйте рассмешить агрессивных людей и увидите, как он возвращается в состояние нормального и уравновешенного человека.

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