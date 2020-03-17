Четыре знака зодиака, чья жизнь скоро сильно изменится

Астрологический прогноз на сегодня, 17 марта 2020 года

Сегодня, 17 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 23-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Козерог. Сейчас не самое удачное время решать важные денежные вопросы – велика вероятность задержки получения прибыли и даже убытки. Кроме того, сегодня возможны ревность и зависть со стороны партнеров.

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Астрологи назвали четыре знака зодиака, чья жизнь скоро сильно изменится.

Гороскоп на сегодня: Овен

Вы будете настроены положительно на любые перемены – можете внезапно сорваться с места и переехать в другое жилье или даже город, сменить работу или увлечься новым хобби. Кроме того, вы сможете вовремя использовать предоставленный вам шанс и таким образом улучшить свое материальное положение.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

У вас в жизни начинается период, когда удачная полоса будет сменяться неудачной. Но не стоит отчаиваться, во-первых, он продлится всего лишь до первых чисел апреля, а во-вторых, вас это подбодрит и поможет выявить свои сильные стороны. Окружите себя влиятельными людьми – так вы сможете улучшить свое благосостояние.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Начинается период, когда вы можете начать свою жизнь с чистого листа. Вы смело можете выбирать любое направление и двигаться в удобном для вас темпе – все будет получаться хорошо. Смело можете менять прическу, работу, место жительства и даже стиль жизни. Ближе к концу месяца встретите любовь всей вашей жизни.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Сейчас у вас есть все шансы значительно улучшить свою жизнь. Для начала наладьте отношения с окружающими и окружите себя правильными людьми. Отношения в семье должны строится на доверии, любви, понимании и взаимоуважении. Наладьте отношения с любимым человеком. На работе проявите инициативу, это поможет вам стать заметнее в глазах начальника и получить новую должность.

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