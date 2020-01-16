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Четыре знака зодиака, которых ожидает финансовый успех

Астрологический прогноз на 16 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:41
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: stocksnap.io

Сегодня, 16 января 2020 года, луна находится в знаке Весы. День отлично подходит для веселья и отдыха. В этот период не начинайте новые проекты, а лучше завершите все начатое. Фаза убывающей Луны охватывает период от полнолуния и до начала четвертой четверти. В полнолуние происходит пик скопления жизненной и психической энергии, которая потихоньку идет на уменьшение.

Все, что нужно знать про год Крысы – смотрите видео:

Астрологи рассказали, каких четырех знаков зодиака ожидает финансовый успех.

Гороскоп на сегодня: Рак

День обещает быть насыщенным и активным в рабочем плане. Можете получить от начальства премию или даже новую должность. Правильная реакция и поведение в различных рабочих вопросах могут заложить хороший фундамент для будущего и существенно улучшить ваше финансовое положение.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Сегодня не стоит начинать новые проекты, лучше закончите все начатые дела и тогда получите не только душевное спокойствие, а и финансовое вознаграждение за свой труд.

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Гороскоп на сегодня: Телец

Если подключите все ваши силы и не будете отвлекаться на мелочи, то сможете сделать больше, чем запланировали на день. К вечеру можете рассчитывать не только на похвалу от начальства, но и хорошую премию.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Будете сегодня на высоте, если не будете лениться. Сможете завести интересные и выгодные знакомства, которые помогут вам улучшить свое материальное положение. Подумайте над проектами, идеи для которых витают у вас в голове уже давно.

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Источник: Сегодня
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