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Чистота речи: почему важно очистить свою речь от слов-паразитов

В психологии есть отдельный раздел, который занимается психологическим аспектом речи и слов

Анна Ковпак
Сегодня, 14:51
Почему важно избавиться от слов-паразитов
Почему важно избавиться от слов-паразитов
Фото: Pexels

Все слова, которые произносит человек, имеют свою энергетику и силу. Поэтому очень важно следить за чистотой своей речи и избавляться от слов-паразитов. Вашему вниманию три способа очистить свою речь от ненужных и даже опасных слов.

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Среди самых популярных слов-паразитов можно выделить:

  • тупик,
  • головная боль,
  • хуже уже некуда
  • вечная проблема,
  • выхода нет,
  • геморрой,
  • беда,
  • горе,
  • сил никаких нет и подобные.

Подумайте, как часто вы произносите эти слова под влиянием тех или иных эмоций и задумайтесь о том, что все они несут в себе большую энергетическую ценность.

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Стоит отметить, что в психологии даже есть отдельный раздел, который занимается психологическим аспектом речи и слов. А все потому, что психика человека начинает верить в то, что он произносит. То есть, если вы говорите, что "хуже уже некуда", то ваше подсознание уже принимает это как призыв к действию, а точнее бездействию и опусканию рук.

Три способа очистить свою речь от слов-паразитов:

1. Старайтесь не возмущаться на свою жизнь

У всех людей существуют проблемы, которые иногда выбивают из колеи. Но, во-первых, это совсем не значит, что жизнь на этом закончиться, а во-вторых, подумайте, так ли у вас на самом деле все плохо. Взгляните на ситуацию объективно и если не нашли решения, попробуйте расписать все на бумаге.

2. Пересмотрите свой словарный запас и своих близких

Это важно не только для вашего личностного роста, если вы о нем задумываетесь, конечно, но и для ваших наследников. Дети безоговорочно верят в то, что слышат в семье от самых близких людей. Причем, это касается и грудничков, которые не разговаривают даже. Плохие слова, а слова-паразиты в основном с негативным посылом, разрушающе действуют на психику ребенка. Если он слышит, как отца называют козлом, а маму – дурой, то малыш будет верить в то, что его родители такими и являются.

3. Помните о пророческой функции слов

Слова имеют свойство сбываться. Поэтому, если вы говорите, что ваша жизнь – сплошная головная боль или вы не можете найти выход и это полный тупик, то так оно и случиться. Все потому, что мозг верит вам и почти не отличает правду от вымысла.

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Источник: Сегодня
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