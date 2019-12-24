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Читать каждому: 30 важных вещей, которые вы должны сделать для себя

Каждый день работайте над тем, чтобы приблизиться к своим целям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
30 важных вещей, которые вы должны сделать для себя
30 важных вещей, которые вы должны сделать для себя
Фото: Pexels

Любовь и принятия себя имеют очень важное и ценное значение для человека. Без этих навыков будет постоянное недовольство и неудовлетворенность жизнью. Поэтому так важно научиться любить себя и делать то, что подарит вам счастье. И начать это делать необходимо прямо сейчас.

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Психологи утверждают, что без уважения и любви человека к себе в первую очередь, он не сможет подарить эти чувства еще кому-то. Заботиться о своем счастье в первую очередь – это не об эгоизме, как считают многие, а об правильном и здоровом отношении к себе.

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Вашему вниманию 30 вещей, которые вы должны начать делать для себя уже сегодня.

  1. Проводите время только с подходящими для этого людьми.
  2. Встречайте проблемы с поднятой головой.
  3. Будьте во всем честны с собой.
  4. Поставьте свое собственное счастье на самое первое место.
  5. Будьте настоящим собой и гордитесь этим.
  6. Обратите внимание на настоящее и живите им.
  7. Цените уроки, которые получаете благодаря своим ошибкам.
  8. Будьте более вежливы по отношению к себе.
  9. Получайте удовольствие от того, что у вас уже есть.
  10. Создавайте свое собственное счастье.
  11. Дайте шанс своим идеям и мечтам.
  12. Поверьте, что вы уже готовы к следующему шагу.
  13. Заводите новые отношения с людьми тогда, когда это стоит делать.
  14. Давайте шанс новым людям.
  15. Соревнуйтесь с прежним собой.
  16. Радуйтесь победам других людей.
  17. Ищите хорошее в сложных ситуациях.
  18. Прощайте себя и других.
  19. Помогайте тем, кто вас окружает.
  20. Слушайте свой внутренний голос.
  21. Не доводите себя до стрессового состояния, делайте перерывы.
  22. Замечайте красоту каждого мгновения.
  23. Принимайте даже то, что несовершенно.
  24. Каждый день работайте над тем, чтобы приблизиться к своим целям.
  25. Не скрывайте то, что вы чувствуете.
  26. Берите на себя полную ответственность за свою жизнь.
  27. Активно развивайте наиболее важные отношения.
  28. Сосредоточьтесь на том, что подвластно вашему контролю.
  29. Сосредоточьтесь на возможности положительных результатов.
  30. Думайте о том, как вы все-таки богаты.

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