Что читать родителям по сексуальному образованию детей и подростков: совет секс-педагога
В этих книгах вы найдете ответы на вопросы, как уберечь дочь от нежелательной беременности или что делать, если подросток заявит о своей гомосексуальности
Чтобы ребенок вырос сексуально здоровым и грамотным, такими должны быть родители. Ведь именно они направляют на путь истинный и могут подсказать ребенку в нужный момент. Для этого нужно быть самому подкованным в этом щекотливом вопросе.
Что читать родителям по сексуальному образованию детей и подростков, рассказала секс-педагог, автор программ по сексуальной грамотности для взрослых и подростков Юлия Ярмоленко.
1. Дебра Хаффнер "От первых свиданий до взрослой жизни".
Одна из лучших книг для мам и пап подростков. Не только о сексе, но и об алкоголе, наркотиках, рискованном поведении, первой влюбленности, суицидах. Очень практичная, читается на одном дыхании. Много реальных примеров, результатов исследований, возможных диалогов с детьми.
Вы получите ответы на вопросы:
– Как разговаривать с подростками об изменениях, которые происходят с ними?
– Как относиться к их романтическим отношениям?
– С какого возраста нужно перестать их контролировать?
– Можно ли отпускать на вечеринки до утра?
– Как беседовать о безопасном сексе?
– Как уберечь от нежелательной беременности?
– Что делать, если подросток заявит о своей гомосексуальной ориентации?
2. Альберто Пеллай "Слишком рано. Сексвоспитание в эпоху интернета".
Must read всем родителям!
Вместе с автором вы окунетесь в такие темы:
– Доступ к порно с малых лет: к чему это может привести?
– Что такое секстинг и киберзапугивания?
– Как детей втягивают в детскую порнографию через социальные сети?
– Как сами родители сексуализируют детей через одежду и поведение?
– По каким двум причинам дети и подростки попадают в нехорошие ситуации?
– Что делать, если ребенок уже столкнулся с шокирующей информацией?
Книга очень практичная: содержит примеры диалогов родителей и детей на разные темы, есть рекомендации по фильмам для совместного просмотра.
3. Линн Понтон "Сексуальная жизнь подростков. Открытие тайного мира взрослеющих мальчиков и девочек".
Книга, написанная детским психиатром, которая более 10 лет работала с подростками. Детально описаны диалоги с юношами и девушками, которые сталкиваются с запретами, унижениями, оскорблениями, мифами, стереотипами, принуждениями, связанными со сферой сексуальности.
В книге рассматриваются такие темы:
– Взаимодействие с собственным телом, которое меняется.
– Сексуальная ориентация: что, если ты не похож на других?
– Ранняя беременность: поможет ли тотальный контроль уберечь от этого?
– Как доступность виртуального секса и общения влияет на сексуальность подростков?
– Чего боятся родители, когда не говорят с детьми на важные для них темы?
– Мастурбация: как юноши могут навредить своим гениталиям.
– Почему подростки отказываются от презервативов и как можно это изменить?
Наименее практичная из трех, но, безусловно, полезная книга и для родителей, и для подростков, и для педагогов. Чтение этой книги у меня совпало с просмотром фильма "Мужчины, женщины и дети", где также поднимается тема отношений в эпоху интернета. Не могу сказать, что кино нужно смотреть всем и обязательно, но родителям подростков, которые увлекаются порно, компьютерными играми, знакомятся на различных сайтах, точно не будет лишним. Еще один повод задуматься над тем, к чему приводит, с одной стороны, полная вседозволенность, а, с другой, тотальный контроль и запреты.
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Кроме того, Яромоленко посоветовала, кого читать родителям из специалистов: Людмилу Петрановскую, Диму Зицера и Светлану Ройз – все, что найдете: статьи, книги, лекции, выступления, вебинары, посты. Они прекрасны.
Ранее она рассказывала, как вырастить детей сексуально здоровыми и грамотными: 10 рекомендаций родителям. По словам Ярмоленко, средний возраст первого просмотра порно сейчас – 6-8 лет.