Что читать родителям по сексуальному образованию детей и подростков: совет секс-педагога

В этих книгах вы найдете ответы на вопросы, как уберечь дочь от нежелательной беременности или что делать, если подросток заявит о своей гомосексуальности

Читайте правильную литературу. Фото: pixabay

Чтобы ребенок вырос сексуально здоровым и грамотным, такими должны быть родители. Ведь именно они направляют на путь истинный и могут подсказать ребенку в нужный момент. Для этого нужно быть самому подкованным в этом щекотливом вопросе.

Что читать родителям по сексуальному образованию детей и подростков, рассказала секс-педагог, автор программ по сексуальной грамотности для взрослых и подростков Юлия Ярмоленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Психолог пояснил, что такое любовь и как она связана с детством

1. Дебра Хаффнер "От первых свиданий до взрослой жизни".

Одна из лучших книг для мам и пап подростков. Не только о сексе, но и об алкоголе, наркотиках, рискованном поведении, первой влюбленности, суицидах. Очень практичная, читается на одном дыхании. Много реальных примеров, результатов исследований, возможных диалогов с детьми.

Вы получите ответы на вопросы:

– Как разговаривать с подростками об изменениях, которые происходят с ними?

– Как относиться к их романтическим отношениям?

– С какого возраста нужно перестать их контролировать?

– Можно ли отпускать на вечеринки до утра?

– Как беседовать о безопасном сексе?

– Как уберечь от нежелательной беременности?

– Что делать, если подросток заявит о своей гомосексуальной ориентации?

2. Альберто Пеллай "Слишком рано. Сексвоспитание в эпоху интернета".

Must read всем родителям!

Вместе с автором вы окунетесь в такие темы:

– Доступ к порно с малых лет: к чему это может привести?

– Что такое секстинг и киберзапугивания?

– Как детей втягивают в детскую порнографию через социальные сети?

– Как сами родители сексуализируют детей через одежду и поведение?

– По каким двум причинам дети и подростки попадают в нехорошие ситуации?

– Что делать, если ребенок уже столкнулся с шокирующей информацией?

Книга очень практичная: содержит примеры диалогов родителей и детей на разные темы, есть рекомендации по фильмам для совместного просмотра.

3. Линн Понтон "Сексуальная жизнь подростков. Открытие тайного мира взрослеющих мальчиков и девочек".

Книга, написанная детским психиатром, которая более 10 лет работала с подростками. Детально описаны диалоги с юношами и девушками, которые сталкиваются с запретами, унижениями, оскорблениями, мифами, стереотипами, принуждениями, связанными со сферой сексуальности.

В книге рассматриваются такие темы:

– Взаимодействие с собственным телом, которое меняется.

– Сексуальная ориентация: что, если ты не похож на других?

– Ранняя беременность: поможет ли тотальный контроль уберечь от этого?

– Как доступность виртуального секса и общения влияет на сексуальность подростков?

– Чего боятся родители, когда не говорят с детьми на важные для них темы?

– Мастурбация: как юноши могут навредить своим гениталиям.

– Почему подростки отказываются от презервативов и как можно это изменить?

Наименее практичная из трех, но, безусловно, полезная книга и для родителей, и для подростков, и для педагогов. Чтение этой книги у меня совпало с просмотром фильма "Мужчины, женщины и дети", где также поднимается тема отношений в эпоху интернета. Не могу сказать, что кино нужно смотреть всем и обязательно, но родителям подростков, которые увлекаются порно, компьютерными играми, знакомятся на различных сайтах, точно не будет лишним. Еще один повод задуматься над тем, к чему приводит, с одной стороны, полная вседозволенность, а, с другой, тотальный контроль и запреты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда не стоит заводить детей: совет психолога

Кроме того, Яромоленко посоветовала, кого читать родителям из специалистов: Людмилу Петрановскую, Диму Зицера и Светлану Ройз – все, что найдете: статьи, книги, лекции, выступления, вебинары, посты. Они прекрасны.

Ранее она рассказывала, как вырастить детей сексуально здоровыми и грамотными: 10 рекомендаций родителям. По словам Ярмоленко, средний возраст первого просмотра порно сейчас – 6-8 лет.