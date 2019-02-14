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Что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей

Как интересно провести День влюбленных в одиночестве с пользой для себя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:53
5 идей, что делать 14 февраля, если вы без пары
5 идей, что делать 14 февраля, если вы без пары
Фото: Pixabay

 

День Влюбленных – замечательный праздник. Но радует он, увы, не всех. Американские ученые даже установили, что в этот день повышается риск самоубийств среди тех, кто одинок либо недавно расстался с любимым. Но на самом деле ничего страшного в том, что вторая половинка пока еще не встретилась вам. И тем более это не повод грустить. Предлагаем несколько способов провести 14 февраля классно и продуктивно. И даже весело. Итак, что делать?

 

Идея 1. Не делать ничего

В прямом смысле слова. Поскольку государственного праздника в этот день нет и он все же рабочий, очередной февральский день. Просто занимайтесь текущими вопросами, не обращая внимания на обилие сердечек вокруг и не придавая ему какой-то сакральности. Если вы в этот день оказались дома – отлично, можете вообще не выходить на улицу и провести день в свое удовольствие, как обычный домашний выходной – с сериалами, пиццей, книгой – тем, что доставляет удовольствие и не нарушает душевный покой.

Идея 2. Устроить самому себе праздник и признаться в любви… себе

Недаром психологи учат: нельзя полюбить кого-то по-настоящему, пока не полюбишь себя. Конечно, это процесс не одного дня, но почему бы не начать этот процесс с такого замечательного праздника? Ведь в любой ситуации всегда, что бы ни случилось, даже если рядом никого не будет – у себя будете вы сами. Очень важно найти внутреннюю опору в себе и научиться давать самому себе поддержку. О чем вы мечтаете? Чего хотите? А прямо сейчас? Например, такое простое желание, как съесть шоколадку и купить новое платье может на деле очень поднять настроение и самооценку. Нет любимого, чтоб подарил подарок? Подарите себе что-то сами! Шопинг, спа, праздник живота – все, что душе угодно.

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Идея 3. Позвать в гости друзей

Между прочим, в Финляндии 14 февраля отмечают не только День влюбленных, но и День друзей. И очень правильно! Мы ведь их любим, почему бы не использовать эту дату как лишний повод собраться вместе? Тем более, если у вас есть друзья, которые на данный момент также свободны от партнерских уз. Устройте веселую вечеринку или спокойный вечер интеллектуальных настольных игр, проводите время за душевными разговорами и бокалом красного сухого – что угодно, главное, чтобы вам было хорошо и уютно вместе.

Идея 4. Устроить день знакомств и встреч

А как насчет сходить на свидание? Вдруг вы давно с кем-то собирались встретиться, но все было не ко времени. А тут – повод. А может, у вас друзьях на Фейсбуке есть кто-то, с кем виртуальное общение неплохо было бы перевести в реальное? Предложите встретиться. Поболтайте со случайным незнакомцем в сети, заведите анкету на сайте знакомств – и вам просто некогда будет грустить. Поверьте, одиноких людей не так мало, как кажется. И может, именно сегодня звезды сложатся и вам повезет встретить свою судьбу.

Идея 5. Уделите время своей семье

Понятие "семья" не обязательно должно означать "я+супруг". Близкие и родные (родители, бабушки и дедушки, родственники) – тоже семья. И именно им так часто не хватает нашего внимания, когда мы взрослеем. Побудьте немного волшебником и устройте маме с папой какой-то милый сюрприз, подарите валентинки племянникам или просто нагряньте к ним в гости с вкусняшками. Сделайте их счастливее, подарите им немножко своей любви и внимания.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать подарки на День святого Валентина своими руками.

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Источник: Сегодня
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