Что делать, если мужчина флиртует с другими женщинами: советы психолога

Очень важно научиться озвучивать свои просьбы из позиции свободы

В отношениях иногда возникают вопросы, навеянные стереотипами, с которыми справиться бывает сложно. К примеру, как правильно вести себя женщине, если ее мужчина флиртует с другими женщинами. Ответ на этот вопрос знает психолог Елена Вайс. В своем Instagram она рассказала, если отношения у мужчины и женщины нормальные, то важно просто сесть и поговорить обо всем, что вас волнует.

Но, разговаривать можно по-разному, говорит психолог и приводит два варианта:

Ты меня бесишь, с другими флиртуешь, да сколько можно! Милый, мне больно, я чувствую себя ненужной, когда ты так поступаешь. Я пока не могу себе позволить сделать то же самое, ты же меня любишь и не хочешь меня ранить.

Психолог пояснила, чем отличаются эти два разговора: "В первом варианте вы, как мамочка, лишаете партнера свободы выбора. И что нормальный мальчик скажет в таком случае? Слушай, да я буду это делать тебе на зло, потому что я взрослый и самостоятельный. Во втором варианте – вы озвучили свои чувства, и дальше у партнера есть выбор – продолжать это делать или нет".

Что делать, если мужчина флиртует с другими женщинами Фото: Pexels

По словам Вайс, очень важно научиться озвучивать свои просьбы из позиции свободы. Во-первых, это дает выбор мужчине: принять вашу волю или последовать за своей. А во-вторых, она дает выбор вам: если он не принимает вашу просьбу, задайтесь вопросом "Зачем мне мужчина, который делает мне больно после того, как я ему это озвучила?".

"Ответ именно на этот вопрос и поставит вас перед еще одним выбором: либо принять его волю флиртовать с женщинами, либо нет. Но этот флирт точно не пойдет отношениям на пользу", – говорит Елена.

Но все же главный вопрос, утверждает психолог, устраивает ли вас это?

"А чтобы на него ответить, нужно иметь ценность и четко понимать, чего вы хотите – жить с мужчиной, который флиртует с другими, или быть достойной женщиной, с которой так поступать нельзя", – говорит она.

Психолог советует обязательно прорабатывать свою внутреннюю ценность, ведь, когда мы ощущаем себя достойными, с нами перестают происходить события унижающие нас.

Полезные советы, которые помогут наладить отношения – смотрите видео:

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