Что делать, если не хочется секса: главные причины нежелания

Вернуть сексуальное желание могут и некоторые продукты

Прислушивайтесь к себе. Фото: depositphotos

Отношения с партнером отличные, а вот секса почему-то не хочется. И пока в голову лезут странные мысли на этот счет, существует не одна бытовая проблема, которая способна притупить желание заниматься любовью.

Во-первых, бывает, что просто не хочешь. Со здоровьем все в порядке, с настроением тоже все нормально, и партнером тоже. Но не хочешь в принципе. Вообще. Такое бывает, тут главное, чтобы и партнер был таким же. А вот если желание было, да сплыло, тогда имеет смысл найти способ его вернуть, считает Лиза.

Хроническая усталость и недосып

Они бьют не только по иммунитету и настроению, но и по либидо. О каком сексе может быть речь, если хочется только поскорее добраться до кровати и забыться сном? И вот он случается все реже и реже, пока не исчезает совсем…

Между тем длительное воздержание – вещь довольно опасная. И не только в плане физического здоровья (из-за застоя крови в малом тазу могут развиваться гинекологические заболевания), но и психического. Если сексуальных отно­шений нет, женщина становится раздражительной, вспыльчивой, жесткой, излишне критичной в суждениях. Происходят очень серьезные изменения в характере!

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Но не стоит впадать в крайность: драматизировать ситуацию и "через не могу" заставлять себя заниматься сексом. Не надо делать его "обязаловкой", иначе могут возникнуть психологические проблемы. Выход из ситуации здесь один – сбавить темп жизни, дать организму передышку и нормально высыпаться. Если у тебя ненормированный график работы, старайся больше отдыхать, когда есть возможность. В выходные занимайся тем, что приносит удовольствие. Чаще всего бывает так, что в свободное время женщина старается переделать все домашние дела и только потом позволяет себе отдохнуть.

Но это "потом" может и не наступить… И тогда ты чувствуешь себя, как "белка в колесе". Знакомо? Попроси близких разделить с тобой обязанности по дому, не тяни одна весь быт. Свободное время посвяти себе: ванна, массаж и просто сон способны творить чудеса!

Вернуть сексуальное желание и восполнить в организме необходимые для полноценной сексуальной жизни вещества могут некоторые продукты. В первую очередь, это аминокислота L-аргинин (содержится в тыквенных семечках, кедровых орешках, мясе), пикногенол (шоколад, виноград), цитрулин (бобовые, арахис, рыба и огурцы).

Стресс — антисекс

Стресс убивает сексуальность трижды: на физиологическом, эмоциональном и социальном уровне. Во время стрессовой ситуации в организме увеличивается количество кортизола, гормона страха и стресса. Причем при постоянном стрессе уровень гормона остается стабильно высоким. Такая "передозировка" кортизолом приводит к нарушению выработки половых гормонов, снижению либидо, нарушению работы надпочечников и даже бесплодию.

Со стрессом справиться непросто. Зачастую нужна помощь психолога или психотерапевта. Но есть несколько способов, которые помогут если не решить проблему полностью, то быстро снять напряжение, устранить мышечные зажимы и расслабиться. Например, метод релаксации. Займи удобное положение (лучше лечь на ровную поверхность) и начни расслабление по зонам: голова, руки, туловище, ноги. Затем раздели каждую зону на части. Например, начав с головы, поочередно расслабь лоб, затем брови, веки, губы и т. д. С остальными зонами – по аналогии.

Можно попробовать технику антистрессового дыхания. Самое простое упражнение – дыхание на счет. Сядь на стул, расслабь руки, ноги, шею. Дыши глубоко. Начинай считать вдохи и выдохи. Дойдя до 10, начни сначала. С каждым вдохом и выдохом ты почувствуешь спад на­пряжения. Занимайся каждый день.

Со стрессом хорошо справляется йога и цигун. Кстати, именно оттуда взяты методы релаксации, описан­ные выше. Если у тебя есть возмож­ность, запишись на занятия с трене­ром. Увидишь, уже через месяц твой эмоциональный фон выровняется, а от стресса не останется и следа.

Нехватка половых гормонов

Сексуальное желание напрямую зависит от концентрации эстрогенов в организме. У женщины их уровень меняется с течением менструально­го цикла: увеличивается в овуляци онную фазу и снижается в лютеиновую.

При недостатке эстрогенов продолжительность лютеиновой фа­зы увеличивается, и либидо снижается. Как следствие, ты можешь чувствовать плохое настроение, сонливость, раздражительность.

Тестостерон тоже влияет на сексуальную активность у женщин. Его недостаток обычно свидетельствует о наступлении менопаузы. Но и избыток ни к чему хорошему не приводит: возможно увеличение веса, появление волос там, где их быть не должно, агрессивность, вспыльчивость, сбой менструального цикла.

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Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) регулирует состояние половых желез, процесс созревания яйцеклетки и формирования эстрогенов. Соответственно, он также влияет на овуляционную фазу и сексуальное влечение. Таким образом, снижение либидо, нерегулярный цикл, сонливость и вялость или, напротив, агрессивность – симптомы изменения уровня гормонов в организме.

Обратись к гинекологу-эндокринологу и сдай анализы на гормоны. Точное определение уровня гормонов зависит от конкретного дня менструального цикла. Так, кровь на эстрадиол сдают на 21-22-й день цикла, остальные гормоны — на 3-5-й. Сохранять баланс гормонов помогают физические нагрузки и занятия йогой, сбалансированное питание и полноценный сон.

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