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Что делать, если ребенок не хочет ходить в школу

Школьные будни уже не за горами – и для детей, и для их родителей. Как справляться со сложностями, которые будут возникать во время учебы? Например, с нежеланием ребенка ходить на школу? Давайте разберемся

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Адаптация

Период адаптации может быть сложным как для первоклассников, так и для старших школьников после летних каникул. Для того, чтобы снизить стресс от перехода с отдыха к школьным будням, важно перестроить режим заранее. В этом помогут несложные ритуалы – повторить пройденный материал, раньше укладываться спасть и вставать, начать заранее посещать кружки. Также совместная покупка нового рюкзака, канцелярии и школьных принадлежностей настроят ребенка на правильный лад. Не забывайте, что школьный рюкзак должен быть не только красивым аксессуаром, но еще и ортопедическим, с широкими лямками и жесткой спинкой, чтобы сохранить здоровую осанку школьника. Поэтому при покупке обязательно нужно обращать внимание на наличие сертификата качества на продукцию.

Фото: 1veresnya.com

Смена школы – также большой стресс для ребенка, и причиной, почему он не захочет ходить на занятия. Тут задача родителей помочь ребенку адаптироваться в новом коллективе. Если надо – обеспечить консультацию грамотного психолога. В первые месяцы учебы потребуется большая вовлеченность родителей в школьную жизнь. Нужно будет соблюдать режим дня, настроить на выполнение домашних заданий и, если необходимо, помочь. Следить, чтобы у ребенка было достаточно времени для прогулок и своих увлечений.

Завышенные ожидания

Иногда родители с рождения мечтают, что их ребенок будет лучшим во всем – в спорте, в учебе, в работе. И очень расстраиваются, если эти ожидания не оправдываются. Но для ребенка – это огромная психологическая нагрузка, он испытывает стресс и внутренний дискомфорт, если не может справиться с чем-то в школе. Из-за этого может возникнуть не только нежелание ходить в школу, но и проблемы со здоровьем. Например, частые головные боли. В таком случае родителям стоит "ослабить хватку", не отчитывать за неудачи в учебе, не напоминать, что ребенок должен быть лучшим в классе, а говорить, что какие бы он оценки не принес – он будет для них все равно лучшим. Иногда именно такое отношение – лучшая мотивация в учебе. Если вы замечаете, что ребенок не справляется в школе, его растаивает собственная неуспеваемость и он отказывается ходить на занятия, то, во-первых, надо откровенно поговорить с ребенком и сказать, что вы всячески поможете ему справиться с трудностями. А также нужен разговор с учителем – каким именно предметам уделить внимание и на какие дополнительные занятия сходить.

Разочарование

Вы никогда не задумывались, что ребенок может банально разочароваться в школе? Иногда родители могу перестараться в настрое ребенка на школу, всячески рассказывая, как там классно и здорово. Но на деле у ребенка становится больше обязанностей и меньше свободного времени для игр и развлечений. Оказывается, не все так радужно, как ему рассказывали взрослые. Поэтому рассказывать сказки и преувеличивать значения школы в жизни точно не стоит. Рассказывайте – даже будущим первоклассникам – правду о ваших школьных буднях. О том, что вам нравилось, а что нет. Таким образом у ребенка не будет завышенных ожиданий. Не забудьте рассказывать, что в школе он не только научится новому, но и найдет новых друзей, новые увлечения и хобби.

Банальная усталость

Занятия в школе, кружки, репетиторы – иногда школьники бывают настолько перегружены, что из-за усталости им просто уже не хочется ничего. И посещать школу – в том числе. Для того, чтобы избежать таких проблем, ребенку необходим сбалансированный распорядок дня – в нем должно быть место и учебе, и отдыху. Кроме того, родителям важно следить, чтобы ребенок высыпался и правильно питался. Для этого давайте ему с собой в школу полезные перекусы.

Фото: 1veresnya.com Фото: 1veresnya.com 1/2

Самое главное – ребенок всегда должен ощущать вашу поддержку. Искренне интересуйтесь школьной жизнью своего ребенка, выслушивайте, давайте советы, делитесь личным опытом. Это все поможет выстроить доверительные отношения с ребенком, а также справиться с нелегкими моментами в школьной жизни.