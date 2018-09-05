Что делать, если ребенок просит папу показать пенис: ответ секс-педагога

По словам Юлии Ярмоленко, сейчас есть много способов удовлетворить любопытство сына или дочери

Разговаривайте с детьми как со взрослыми. Фото: pixabay

Одна из самых сложных ситуаций для родителей, когда ребенок 2-6 лет просит: "Мама, а покажи, откуда появляются дети!" или "Папа, а у тебя такой же пенис? Дай посмотрю!".

Об этом написала в Facebook секс-педагог Юлия Ярмоленко и рассказала, как в этой ситуации стоит поступить родителям.

"Каждый взрослый четко понимает: показывать не стоит, но как же тогда выйти из неловкой ситуации?" – задается вопросом она и сразу дает ответ.

По словам Юлии, это хороший момент, чтобы продемонстрировать детям пример отстаивания личных границ. Конечно, проще всего будет тем, кто уже с ребенком изучал правила трусиков или нижнего белья. В этом случае достаточно сказать: "Помнишь, мы с тобой читали, что у каждого человека есть интимные зоны, которые нельзя никому другому смотреть и прикасаться к ним? Давай еще раз посмотрим эти картинки и вспомним все важные правила".

Что же говорить тем родителям, которых застали врасплох с подобным предложением, а до изучения упомянутых правил дело пока не дошло? Абсолютно спокойно скажите: "Это невозможно. У мамы/папы на теле есть особые – интимные – места, которые она/он никому не показывает. Давай почитаем об этом подробнее!".

"И, конечно, в таких ситуациях на помощь придут книги по теме с картинками, видеоролики, созданные при помощи компьютерной графики, возможно, даже медицинская литература. Сейчас есть много способов удовлетворить любопытство сына или дочери адекватными визуальными материалами, и в то же время показать пример, как отстаивать личные границы. И в ситуации, когда кто-то предложит детям показать или посмотреть половые органы, у них уже будет отличная модель, как сказать "нет"", – подытожила она.

Ранее секс-педагог рассказала, можно ли читать личные сообщения детей в соцсетях. По словам Юлии Ярмоленко, если вы действительно хотите, чтобы ваши дети были в безопасности, нужно соблюдать несколько правил.