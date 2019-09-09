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Что делать, если ребенок врет: совет психолога

Четыре наиболее популярные причины детского вранья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28
Дети врут не просто так
Дети врут не просто так
Фото: Pexels

В разном возрасте у детей наступает период, когда они могут выдумывать различные истории и даже начать врать. Здесь нет ничего ужасного, просто в этот момент родителям важно научиться правильно реагировать на такое поведение, чтобы не усугубить ситуацию.

Кому из животных можно доверить воспитание детей – смотрите видео:

Особенно ценным будет навык слушать ребенка, отмечает психолог Михаил Лабковский. Он уверяет, что если ребенок врет, то у него есть для этого основания.

"Если какого-то события, о котором ребенок рассказывает, не было, но он так говорит, у него есть на то причина. В этом смысле придется ему доверять", – пишет психолог у себя в Facebook.

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Чтобы у вас с ребенком были доверительные отношения, нужно научиться слушать и дать возможность ребенку говорить столько, сколько он хочет.

"Вы должны просто молча слушать, что ребенок говорит", – советует Лабковский, иначе, если вы все время будете его перебивать и рассказывать, что об этом думаете, на этом все замыкается.

Главный совет: научитесь слушать своего ребенка!

Четыре наиболее распространенные причины, почему дети врут:

  • Проблемы в семье

Если ребенок начинает очень много врать, а еще и начинает воровать и делать какие-то пакости – это может служить маркером, что в семье проблемы. Развод, скандалы, разборки между родителями могут послужить толчком к такому поведению.

  • Страх быть наказанным

Очень часто детское вранье случается из-за того, что есть страх быть наказанным взрослыми за свое поведение или поступок.

  • Ребенок протестует

Вранье может являться выражением протеста против авторитета родителей, которые слишком контролируют ребенка.

  • Демонстрация авторитета

Часто дети начинают врать, чтобы повысить свой авторитет среди сверстников и друзей. Если это происходит регулярно, то это может свидетельствовать о том, что ребенок очень недоволен собой.

Ранее мы уже выясняли, как помочь ребенку справиться со стрессом. Важно понимать, что умение справляться со стрессом в школе влияет на последующую жизнь ребенка.

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