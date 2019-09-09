Что делать, если ребенок врет: совет психолога
Четыре наиболее популярные причины детского вранья
В разном возрасте у детей наступает период, когда они могут выдумывать различные истории и даже начать врать. Здесь нет ничего ужасного, просто в этот момент родителям важно научиться правильно реагировать на такое поведение, чтобы не усугубить ситуацию.
Кому из животных можно доверить воспитание детей – смотрите видео:
Особенно ценным будет навык слушать ребенка, отмечает психолог Михаил Лабковский. Он уверяет, что если ребенок врет, то у него есть для этого основания.
"Если какого-то события, о котором ребенок рассказывает, не было, но он так говорит, у него есть на то причина. В этом смысле придется ему доверять", – пишет психолог у себя в Facebook.
Чтобы у вас с ребенком были доверительные отношения, нужно научиться слушать и дать возможность ребенку говорить столько, сколько он хочет.
"Вы должны просто молча слушать, что ребенок говорит", – советует Лабковский, иначе, если вы все время будете его перебивать и рассказывать, что об этом думаете, на этом все замыкается.
Главный совет: научитесь слушать своего ребенка!
Четыре наиболее распространенные причины, почему дети врут:
- Проблемы в семье
Если ребенок начинает очень много врать, а еще и начинает воровать и делать какие-то пакости – это может служить маркером, что в семье проблемы. Развод, скандалы, разборки между родителями могут послужить толчком к такому поведению.
- Страх быть наказанным
Очень часто детское вранье случается из-за того, что есть страх быть наказанным взрослыми за свое поведение или поступок.
- Ребенок протестует
Вранье может являться выражением протеста против авторитета родителей, которые слишком контролируют ребенка.
- Демонстрация авторитета
Часто дети начинают врать, чтобы повысить свой авторитет среди сверстников и друзей. Если это происходит регулярно, то это может свидетельствовать о том, что ребенок очень недоволен собой.
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