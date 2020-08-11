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Что делать, если ребенок врет: советы родителям

Сегодня, 10:30

В детском саду или школе у ребенка может появиться пример того, как обманывать и иметь от этого выгоду

Многие родители сталкиваются с тем, что в какой-то момент их еще маленькие дети начинают им лгать. Одни сильно расстраиваются, другие – ругают ребенка, а нужно всего лишь пересмотреть свои принципы воспитания детей. Детский психолог Сабина Ламанна на своей странице в Instagram поясняет такое поведение детей и дает советы родителям.

Психолог отмечает, что одой из главных причин вранья ребенка является перебор родителей с чрезмерным контролем и наказанием.

Что делать, если ребенок врет
Что делать, если ребенок врет
Фото: pexels

В такой ситуации родителям поможет для начала разобраться в ситуации и понять, (прописав на бумаге), как часто вы наказываете ребенка и за что. Настолько ли это серьезно, чтобы применять серьезные меры. Есть ли более мягкие альтернативы.

Эксперт также обращает внимание родителей на то, что некоторые члены семьи также могут обманывать и ребенок об этом знает. Самый распространенный пример: "Давай я тебе куплю шоколадку, а маме мы ничего не скажем".

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В такой ситуации психолог советует поговорить со всеми членами семьи и прийти к соглашению.

"Со своей стороны лучше принять, что папа, бабушка и другие могут делать то, что вам не совсем нравится, но лучше вы будете знать об этом и оговорите рамки дозволенного, придете к компромиссу", – советует психолог.

Кроме того, в детском саду или школе у ребенка может появиться пример того, как кто-то обманывает и имеет от этого выгоду.

"Поговорите с ребенком, скажите что для вас гораздо важнее, чтобы он говорил правду, чем если он совершит ошибку или плохо себя поведет. Рассказывайте ему сказки о том, как герой обманул и попал из-за этого в беду, а рассказав правду, ему стало легче и ситуация разрешилась", – советует эксперт.

Как воспитывают детей в Китае – смотрите видео:

Тем временем другая психолог назвала секрет успешного воспитания детей.

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Источник: Сегодня
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