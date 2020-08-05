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Что делать, когда дети не слушаются: пять советов родителям

Сегодня, 09:10

Когда взрослые разговаривают с ребенком на повышенных тонах – у него включается система защиты

У каждого родителя бывает, что они уже 10 раз попросили ребенка сесть за уроки, помыть руки или убрать игрушки. И именно на уговоры и бесконечные повторения уходят все "добрые" силы взрослых, после чего они начинают повышать голос и угрожать, что мультики не будет смотреть целую неделю, заберут гаджет или еще что-то. Как же правильно себя вести родителям, когда дети не слушаются, знает психолог Марина Романенко. На своей странице в Instagram она дала пять полезных советов, как совладать с детьми.

Психолог отметила, что когда мы говорим с ребенком на повышенных тонах – у него включается система защиты, он неосознанно сопротивляется всему, что мы говорим.

Что нужно сделать родителям: пять подсказок

1. Остановиться и подумать

Бесполезно повторять одни и те же действия, если они не приносят результат. Прежде чем делать какие-то движения в адрес ребенка, сделайте паузу и подумайте: что именно вам сейчас не нравится? Что ваш ребенок хочет вам сказать таким поведением? Как это можно решить мирным путем? Превратите эмоции в слова, четко сформулируйте мысль, прежде чем начать разговор.

Что делать, когда дети не слушаются
Что делать, когда дети не слушаются
Фото: pexels

2. Обойдитесь без слова "нельзя"

Мы часто употребляем такие слова: "Не делай так! Нельзя!". Но мозг ребенка не может представить чем же заменить это "нельзя". Нельзя – это как? Что тогда можно? Мозг должен обязательно получить инструкции к тому, что можно делать. Вместо "нельзя" говорить "можно", объясняя, что нужно делать в конкретной ситуации.

Например, ваш ребенок побежал через дорогу. Не кричите "нельзя!", а скажите: "Стоп! Дай мне руку. Можно переходить только с мамой". Ребенок эту формулировку запомнит и будет так поступать.

3. Дайте четкую инструкцию

Вместо "не беги по лестнице – упадешь" произносим "по лестнице ходят спокойно". И ребенок на автомате будет делать это. Если повторять угрозу "ты упадешь на лестнице", ребенок это зафиксирует и непременно упадет.

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4. Без ультиматумов

Многие родители говорят детям фразу в духе: "если ты не уберешь сейчас свои игрушки, я на тебя обижусь/ты останешься без мультиков/ты не будешь играть в компьютерные игры". Но такие фразы учат ребенка философии, кто сильный, тот и прав и ультимативному методу ведения переговоров. И если мы не хотим, чтобы наши дети, когда подрастут, шантажировали нас подобным образом – "не купишь новый телефон – уйду из дома", измените стиль разговора с ребенком уже сегодня.

5. Имя – это не наказание, а поощрение

Часто, в порыве гнева, родители говорят ребенку "Никита, убери наконец свои игрушки!" – начиная обращение с имени. Ребенок вздрагивает от тона, каким мы произносим его имя и пытается избежать общения с вами любым доступным образом. Но имя – это все, что у нас есть и человек должен произносить его с гордостью, уверенно и позитивно.

Забудьте про такую форму. Потому что к своему имени ребенок должен относиться не как к наказанию, а как к поощрению. Обратитесь как-то иначе "Малыш, пора убирать игрушки". А вот если хотим поблагодарить ребенка, используйте имя "Никита, благодарю за помощью".

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Источник: Сегодня
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