Что делать в случае пожара: инструктаж для ребенка

Правила поведения во время пожара

С появлением различных электроприборов участились случаи пожаров в квартире. Хорошо, если вы никогда не попадете в такие ситуации, но если вы оказались в центре пожара, узнайте, как действовать вам и вашему ребенку.

Одна комната за шесть минут – именно за такие короткие строки огонь способен уничтожить 20 квадратных метров. Пожарники говорят, что трехкомнатная квартира может сгореть дотла за каких-то 20 минут. Правилам спасения во время пожара обычно учат еще в школе. Но помнят ли их украинцы?

"Вызывать пожарную службу и бежать с помещения" – вспоминает программист Тарас.

"Вначале нужно найти причину пожара, а после этого уже защищать себя" – говорит работник банка Богдан.

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Все зависит от помещения, которое горит. Первое правило – передвигаться ползком.

"Максимально предметы возгорания поднимаются вверх, поэтому нужно прикрывать лицо мокрым полотенцем и через него дышать, потому что это снижает фактор отравления", – говорит эксперт с безопасности в доме Сергей Шобовта.

Главный маршрут – двери, и бежать не к лифту, а только в сторону ступенек. Однако двери могут и наоборот впустить в дом огонь.

"Нужно тыльной стороной ладони потрогать двери. Если они горячие, то категорически нельзя их открывать, потому что мы понимаем, что там температура – там огонь, который не даст нам выйти из помещения", – объясняет представитель главного управления ГСЧС Киева Светлана Водолага.

В таком случае все щели, из которых валит дым, закрываем тряпками, чтобы едкие продукты горения не просачивались в комнату, где находятся люди. Дальше нужно пробираться к окну, еще лучше – к балкону. Прыгнуть можно только если низко, если нет – звать на помощь и звонить по номеру 101. Этому обязательно нужно научить детей.

Что делать во время пожара – как спасти ребенка Фото: pexels.com

"Главное, что нужно кричать – слово "пожар" и адрес. Ребенка нужно приучать, что он должен кричать, что он должен привлечь внимание. Где-то написать большими буквами эти номера, по которым можно понять, что в доме пожар", – отмечает эксперт с безопасности в доме Сергей Шобовта.

Для репетиции можно самому взять другой телефон и рассказать ребенку, что говорить. "Нет" свободному доступу детей к спичкам, зажигалкам, свечам, плитам и любым другим электроприборам. И не нужно учить ребенка гасить огонь водой, лучше набросить одеяло, но не мохнатое, каким часто застилают кровать.

Эксперты говорят, что больше всего рискуют те, у кого старая электропроводка – в домах, построенных в советские времена.

"Они рассчитывались, будем говорить, на один холодильник, на один утюг, одну лампочку и телевизор. Сейчас электроприборов, которыми мы пользуемся очень много, и эта проводка иногда не выдерживает – случается короткое замыкание", – рассказывает представитель главного управления ГСЧС Киева Светлана Водолага.

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Говорят, что в зоне риска те, кто курит в квартире и любит зажигать свечи. Таким людям нужно быть максимально внимательными. А еще, каждый электроприбор, который начал барахлить, автоматически стает пожароопасным. Также эксперты говорят, что не помешает дома и огнетушитель, но не далеко в шкафу, а на видном месте.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о том, что делать если ребенок врет: советы родителям.

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