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Что движет мужчинами, которые отбирают детей у матерей незаконно: ответ психолога

Анна Литвиненко дала советы женщинам, как правильно вести себя в такой сложной ситуации

В отношениях не всегда все идет гладко и люди расстаются. Вот только происходит этот процесс далеко не всегда благополучно, особенно, если у пары есть дети. Все чаще появляется информация, что отец забрал детей у матери незаконно, не отдает их ни под каким предлогом и даже запрещает им с ней разговаривать по телефону. Такая ситуация произошла с экс-супругой рэпера Сереги (Полиграф ШарикоFF) Полиной Ололо, которая завила, что он отобрал у нее их детей, сыновей Марка и Платона. По словам девушки, ее бывший муж Сергей Пархоменко скрывает от нее ребят и не сообщает их местонахождения.

Дипломированный психолог и руководитель проекта Pink Time – Time for You Анна Литвинчук специально для Сегодня.Lifestyle рассказала, что движет мужчинами, когда они решаются на такие противозаконные действие и как в такой ситуации быть женщине.

"Для начала хотелось бы начать с того, что ребенок – это не вещь, не предмет, на который распространяется право собственности", – поясняет Анна.

Ребенок, в первую очередь, – человек, у которого есть права и потребности.

Семейные споры касательно детей можно рассматривать в двух плоскостях: юридической и психологической.

С юридической точки зрения, мать и отец имеют равные права и обязанности относительно ребенка, не зависимо от того пребывают они в браке или нет. Каждый из родителей имеет право на защиту прав своего ребенка путем обращения в суд.

Семейным кодексом Украины (статья 164) определены основания для лишения родительских прав, а именно:

не забрали ребенка с родильного дома без уважительной причины

уклоняются от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка

жестокое обращение с ребенком

являются хроническими алкоголиками или наркоманами

любые виды эксплуатации ребенка

уголовное преступление в отношении ребенка.

"Указанный перечень оснований является исчерпывающим. Как видим, в случае обыденных семейных конфликтов, достаточно проблематично лишить кого-либо родительских прав. Об этом свидетельствует и судебная практика", – говорит Литвинчук.

Супруг Полины Нени отобрал у нее дочь. Детали в сюжете:

Таким образом, с юридической точки зрения, если мужчина отбирает ребенка у матери без соответствующего решения суда – то делает он это незаконно.

В современном правовом обществе любые незаконные действия должны быть наказуемы. Принцип неотвратимости наказания заключает в том, чтобы пресечь и предотвратить подобные действия в будущем.

"Если мужчина отбирает ребенка – то реагировать надо незамедлительно. Но перед тем как предпринимать определенные действия стоит разобраться, какие же психологические мотивы движут таким мужчиной, что его вынуждает к подобным действиям", – подмечает психолог.

По словам Анны, в каждой отдельной ситуации у мужчины могут быть свои конкретные причины для таких действий, однако есть ряд общих характеристик, которые свойственны таким мужчинам.

Как правило, драйверами таких незаконных действий в отношении детей служат:

1. Гнев, злость или презрение

Мужчины часто испытывают таки чувства во время ссор, в то время, как женщины чаще испытывают страх, чувство вины, неприязнь.

2. Личные обиды на бывшую супругу

Это может быть обида за измену, за неоправданные ей/им надежды.

3. Абсолютная убежденность в невозможности достижения компромисса путем диалога

Именно опыт прошлой жизни отсекает такой вариант разрешения конфликта.

4. Эгоизм и эгоцентризм

Во время ссор и конфликтов мужчина концентрируется только на собственных желаниях и целях, совсем забывая про интересы своего ребенка. На первый план выходит желание мести "своей бывшей", а не стремление сделать лучше для своего чада.

5. Повышенная эмоциональность

Мужчина, который отбирает ребенка у матери, действует в первую очередь эмоционально, теряя присущее большинству мужчин хладнокровие, выдержку и логику. Зачастую, многие такие мужчины со временем признают, что действовали "на эмоциях" и по истечению нескольких лет договариваются с матерью ребенка.

6. Амбициозность

Но тут речь скорее идет не о позитивной характеристике, тут амбиции направлены на деструктив. Мужчина, который решил нарушить закон ради реализации своей цели, чувствует свою безнаказанность, а порой и гипертрофированное чувство влиятельности. Но не стоит забывать, что на каждое действие есть свое противодействие.

С психологической точки зрения, негативные эмоции мужчин гораздо сильнее, чем у женщин, но когда мужчина теряет рассудок – это всегда чревато последствиями, которые в первую очередь плохо отразятся на ребенке.

Как женщинам вести себя в ситуации, когда мужчина забрал детей незаконно:

Во-первых, не усугублять конфликтную ситуацию и не провоцировать гнев мужчины. В данной ситуации лучше действовать, проявляя женскую гибкость и хитрость.

Для начала стоит заручиться поддержкой юриста. Юрист даст дельные советы, как собирать доказательную базу для защиты прав, советует Анна.

Если адекватный диалог с мужчиной невозможен, то не стоит растрачивать свою энергию на это, стоит сконцентрироваться на последовательности своих действий.

Как говорят "вода камень точит". Зачастую отбирают детей люди влиятельные, поэтому с ними бороться надо их методами. По словам психолога, в данном случае каждой женщине хочется посоветовать "холодного ума" и трезвого расчета.

"С психологической точки зрения в семейном споре мужчина и женщина как бы поменялись местами. Мужчина-агрессор действует эмоционально, а женщина действует логично. В ссоре побеждает тот, кто не поддается эмоциям", – говорит Анна и добавляет, что достичь этого непросто, но действовать стоит именно так.

Чтобы охладить пыл, освободить свой ум от плохих мыслей, гнева, страха и боли, можно использовать психологические практики, помогает также общение с близкими людьми.

Стоит отметить, что в этих обстоятельствах рекомендуется обратиться к профессиональному психологу, который поможет выявить эмоции, которые преобладают в данной ситуации, и даст свои рекомендации, которые будут способствовать улучшению психологического состояния женщины, рекомендует Литвинчук.

Чтобы вернуть ребенка, также не стоит забывать о своей работе, так как потеряв ее, вы дадите мужчине еще один козырь утверждать, что вы неблагонадежная мать.

"В данной ситуации женщине как никогда нужна защита, самой справиться с этой проблемой вряд ли удастся, но, повторюсь, только целенаправленные последовательные и продуманные действия дадут свой результат и помогут вернуть вам вашего ребенка", – подытожила психолог.

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