Что не нужно делать после 50 лет: 10 важных пунктов

Есть вещи которым в определенный момент жизни нужно сказать: "До свидания!"

Любите себя и жизнь. Фото: pixabay

Взрослый человек, который уже не обременен маленькими детьми и другими обязанностями, которые лежат на плечах 20-30-летних, может позволить себе жить так, как ему хочется.

Есть вещи которым в определенный момент жизни нужно сказать: "До свидания!" — и распрощаться с ними навсегда. Просто позволить себе быть самим собой, не оглядываться по сторонам и не думать, как угодить окружающим.

Это не значит, что нужно стать невеждой. Наоборот, распростившись с шаблонами социума и обнажив свои истинные желания, стать настоящим, а значит интересным.

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Что же может себе позволить взрослый человек, перешагнувший пятидесятилетний рубеж, и чего делать точно не стоит?

1. Не нужно сидеть на диетах

Хватит проводить эксперименты над организмом. Диеты, направленные на похудение не долгосрочные и, вообще, плохо работают. Лучше просто вести здоровый образ жизни, правильно питаться. А к диетам прибегать только в случае предписанном врачом, то есть когда это вызвано состоянием здоровья.

2. Перестать паниковать при виде седины

Это не значит, что нужно отказаться от перекрашивания волос. Наоборот, необходимо подобрать такой цвет, который будет максимально долго маскировать отросшие корни.

3. Хватит откладывать все на потом

Речь о делах не срочных, но таких желанных. Кто-то всю жизнь хотел научиться танцевать, кататься на роликах, петь или рисовать. Но поскольку это дела не первой важности, а времени всегда не хватало, до них никогда не доходил ход. Вот теперь и пришло время реализовать свои мечты.

4. Хватит стесняться жизненных ошибок

Кто-то в свое время бросил институт, кто-то не с тем связал свою жизнь, и как результат — развод, кто-то не смог сделать карьеру, проработав всю жизнь врачом. Что же, жизнь не стала от этого бесцветной. Взлеты и падения характерны для любого жизненного пути. Дело только в личном отношении к ситуации.

5. Не нужно жить только ради детей и внуков

Быть счастливым родителем, бабушкой или дедушкой — большое счастье. Но не стоит "душить" близких своей любовью. Можно позволить детям и внукам самим проявить заботу и любовь к старшим родственникам — это подарит новые приятные ощущения.

6. Не нужно останавливаться на достигнутом

Активность мозга постоянно нуждается в работе. Это способствует созданию нейронных связей. Чтобы не утратить способность быстро "переваривать" информацию и принимать решения, придется мозг держать в тонусе: кроссворды, новые языки, чтение книг — обязательный спутник взрослого человека.

7. Хватит угождать окружающим

Манеры поведения и жизненного опыта после пятидесяти вполне достаточно, чтобы не выглядеть смешным и нелепым. А то, что подумают окружающие — это их личное дело.

8. Перестать жаловаться

Жалость, в принципе, не самое приятное чувство. Выглядеть жалким и несчастным — плохая идея. К тому же, постоянно находится в минорном настроении, вредно для здоровья. Позитивный настрой — залог хорошего самочувствия и отношения окружающих.

9. Не отчаиваться в поисках отношений

Найти родственную душу, человека, который сможет понять и оценить внутренний мир, можно абсолютно в любом возрасте. Никогда не поздно знакомиться, общаться, встречаться и развлекаться.

10. Хватит строить воздушные замки

Просто пришло время реально посмотреть на вещи, и перестать предъявлять к себе завышенные требования. Если мечта построить трехэтажный дом, или открыть сеть магазинов, терпит поражение, нужно найти компромиссное решение. Например, ограничится двумя этажами или несколькими торговыми точками.

Тем временем психолог раскрыл секрет, как научиться понимать свои желания. По словам Михаила Лабковского, даже если это не самые идеальные решения, но зато они ваши.