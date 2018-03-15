Что нужно, чтобы хорошо зарабатывать: советы экспертов

Многие работодатели уже ищут не просто специалистов, а людей с развитыми навыками общения, умением нестандартно мыслить и предлагать к реализации самые смелые идеи

Хорошо зарабатывать хотят многие, но не каждый знает, что для этого необходимо. Оказывается, что навыки, знания и опыт далеко не предел.

Проанализировав вакансии, а также прислушавшись к мнению специалистов, Work.ua рассказал, что еще нужно знать и уметь, чтобы хорошо зарабатывать.

Fluently English — беглый английский

Без знания английского языка сегодня никак. Идеальное владение иностранным позволит вам рассчитывать на зарплату выше рыночной. Ведь вы сможете работать с иностранными подрядчиками, в компаниях с привлеченными инвестициями. А это сулит хороший карьерный рост.

Английский нужен и в продажах, и в программировании, и для работы за границей. Так что, хотите получать в валюте, учите языки.

Начитанность

Человека, который много читает, можно моментально вычислить среди остальных кандидатов. У него грамотно поставленная речь, широкий кругозор, он умеет нестандартно мыслить и, скорее всего, обладает аналитическими способностями. А если вы хотите работать с людьми, то чтение и вовсе — необходимая зарядка!

При этом речь необязательно идет о бизнес-литературе. Художественная литература и публицистика ничуть не уступают.

Огонь в глазах

Если раньше владельцы бизнеса все больше тяготели к безропотным исполнителям, то сегодня они готовы слушать идеи, создавать команду, выстраивать стратегию и конкурировать на международном рынке. Чтобы этого добиться, работодателям нужны люди с горящими глазами, готовые честно играть в команде, вместе создавать продукт и работать над его улучшением.

Преданность делу и желание совершенствовать подход к реализации проектов — важное качество для сотрудника, который рассчитывает на приличный гонорар.

Постоянное развитие

Если вам кажется, что вы стали профессионалом и в идеале знаете все в своей сфере, вам только кажется. Сегодня, когда технологии развиваются с невероятной скоростью, знания обновляются ежедневно, если не ежечасно. А значит, знать все вы не можете физически.

К тому же, все время есть место для роста по вертикали. Расширяйте свои знания, занимайтесь тем, чем никто не хочет или не может заниматься. Придет момент, и вы окажетесь впереди.

Мнение сильных мира сего

Билл Гейтс (сооснователь компании Microsoft), Марк Кьюбан (предприниматель и миллиардер) и Юваль Ной Харари (знаменитый историк-медиевист) уверены, что будущее за искусственным интеллектом. Поэтому они советуют развивать гуманитарные навыки.

По их прогнозам, в будущем неоценимым окажется умение творчески подходить к решению задач и быстро находить нестандартный выход из ситуации. Но ведь будущее уже на пороге! Поэтому данные характеристики все чаще и чаще вытесняют банальный набор требований, как то знание офисного ПО и техники.

Многие работодатели уже ищут не просто специалистов, а людей с развитыми навыками общения, умением нестандартно мыслить и предлагать к реализации самые смелые идеи.

Разумеется, все эти характеристики — дополнение к вашим основным навыкам и знаниям. За каждой идеей должен стоять опыт, за каждой прочитанной книгой — сделанные выводы, а развитие не должно мешать основной деятельности.

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