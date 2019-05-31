Что подарить другу-Близнецу: полезные советы

Коммуникабельные Близнецы обожают технические новинки

Что подарить другу-Близнецу Фото: pexels.com

Люди, которые родились под знаком Близнецов, склонны интересоваться многими темами, поглощать огромное количество информации, но часто действовать в спешке. Близнецы — знак стихии Воздуха, а по этому Близнецы — беззаботны и общительны. Также Близнецы резко реагируют на каждое изменение вокруг них, как хамелеоны, и могут даже капризничать, если что-то пойдет не так. Но из-за этого они очень легко приспосабливаются и стают остроумными собеседниками.

Что подарить детям: с мотрите видео о самых модных игрушках:

Что подарить другу-Близнецу

Близнецы — знак многогранный и многосторонний, их манит разнообразие. Часто Близнецы живут разумом, а не чувствами. Ум Близнецов редко бывает спокойным, поэтому им нравится все, что связано со сферой коммуникации. Хорошим подарком будут любые технические новинки, особенно те, которые относятся к современным видам связи, а еще — электронные игрушки и механизмы.

Что подарить Близнецам Фото: pexels.com

В качестве подарка Близнецам понравятся книги и красивые письменные принадлежности, билеты в кино или театр и интеллектуальные игры. У Близнецов — много интересов. Хорошие фильмы и журналы их также порадуют.

Покорить Близнецов можно и красивым ювелирным украшением, особенно, если оно сделано в оригинальном стиле. Также им понравится путевка в райский уголок.

Если вы хотите подарить Близнецу какое-то животное, то обратите внимание на экзотических животных и птиц, например, попугаев, пауков и даже бабочек. Конечно, перед таким подарком поинтересуйтесь о возможностях содержания животных или птиц.

Какие цветы дарить другу-Близнецу

Растения, которые связывают с Близнецами, имеют красивые листья или разноцветные цветы. Например, в букете для Близнецов могут быть папоротник, мирт, вербена, ландыши, лаванда и даже жимолость.

Какие камни можно подарить другу-Близнецу

Что подарить Близнецу Фото: Сегодня

Астрологи ассоциируют с Близнецами различные цвета, что можно увидеть на примере многих камней или кристаллов, которые приписывают этому знаку Зодиака. Например, это могут быть турмалин, агат, аквамарин, цитрин, сапфир и тигровый глаз.

Упаковка подарка для друга-Близнеца

Если вы выбрали для друга-Близнеца оригинальный подарок, его упаковка должна быть соответствующей. Цвета Близнецов — желтый, черный и белый с красными пятнами. Именно в этой гамме нужно упаковать подарок для друга-Близнеца.

Напомним, что ранее мы писали о том, как понять друга Близнеца.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram