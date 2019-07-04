Что подарить другу-Раку: полезные советы

Раки любят практичные подарки, например, приборы для кухни

Что подарить Раку Фото: pexels.com

Люди, которые родились под знаком Рака, – очень эмоциональные. Родившиеся под знаком Рака могут быть очень сентиментальными людьми. Но они часто прячут свою чувствительную натуру под "панцирем". Также они подвержены резкой смене настроения.

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Что подарить другу-Раку

Людям, родившимся под знаком Рака, понравится любой подарок для дома, в особенности приборы для сада и кухни. Также они интересуются фотографией, поэтому камера или аксессуары для фотолюбителей порадуют Раков.

Родившиеся под знаком Рака склонны увлекаться прошлым и историей, поэтому старинные книги и предметы должны им понравиться.

Поскольку Раки обладают чувствительностью, они любят подарки для души, например, мягкие игрушки или сентиментальные куклы. Они обожают вкусное поесть, праздничный пирог в честь дня рождения будет очень кстати.

Если вы хотите подарить Раку какое-то животное, то выберите такое, которое ассоциируется с водной стихией, например, рыбки. Это могут быть черепахи, водоплавающие птицы, лягушки. Вы можете вручить краба — это будет чудесный подарок в виде символа знака зодиака вашего друга.

Поскольку Раки имеют ассоциации с домом и процессом воспитания, он связан с сельскохозяйственными животными, а также домашними любимцами, такими как кошки и собаки.

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Ночные животные, например, сова, отображает связь Рака с Луной, "управителем" этого знака. Конечно, перед таким подарком поинтересуйтесь о возможностях содержания животных или птиц.

Какие цветы дарить другу-Раку Фото: pexels.com

Какие цветы дарить другу-Раку

Растения, которые связывают с Раком, любят расти во влажных местах. У них — толстые и сочные листья, сладковатый аромат, часто они — круглой формы. Для идеального букета для Рака выберите — вьюнок, жимолость, лили, белые розы и белый мак. Цветы-символы Рака, как вы уже догадались, – чаще все белого цвета.

Какие камни можно подарить другу-Раку

Из-за своего белого цвета жемчуг является главным камнем для подарка другу-Раку. Жемчуг достают из устриц на дне моря, а море связано с Раком. Лунные камни также ассоциируются с Раком и Луной.

Упаковка подарка для друга-Рака

Если вы выбрали для друга-Рака оригинальный подарок, его упаковка должна быть соответствующей. Цвета — белый, серебристый, именно в этой гамме нужно упаковать подарок для друга-Рака.

Напомним, что ранее мы писали о том, как понять друга-Рака.

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