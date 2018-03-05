Что подарить на 8 марта: оригинальные идеи для любимых женщин

Мы подскажем, что можно подарить девушке или маме, или жене на 8 марта

Близится женский день и многие уже готовятся к внеплановому выходному. Если мужчины все еще не определились с подарками для своих дорогих женщин, то в преддверии праздника мы подскажем, что можно подарить девушке или маме, или жене на 8 марта.

Подарочный сертификат

Наверное, это универсальный подарок для тех, кто не знает, что подарить, а обижать не хочется. Сертификат даст возможность дамам самим определиться, чего же они хотят – массаж, поход в салон красоты, прыжок с парашюта, прогулка на лошадях и прочее. Такой подарок подойдет и для тех, у кого ограничен бюджет, и тем, кто хочет сделать праздник с размахом.

Браслет из натурального камня ручной работы

Естественно, можно купить золотые украшения и серебряные украшения. Но можно подойти к подарку оригинально – купить натуральных камней, фенечек и сделать браслет своими руками.

Духи

Фото: style.news.am

Ароматный парфюм, наверное, один из самых традиционных подарков на 8 марта. Тем не менее, все рады такому подарку весной. Главное, правильно угадать вкусы девушки или мамы или жены. В крайнем случае, можно просто спросить у любимой женщины.

Идеальные кошелек/сумка/рюкзак

Придется попотеть, понаблюдать за женщиной и выбрать достойный подарок. Тем более, что женщинам вечно некуда и нечего складывать и брать с собой.

Игрушка-подушка под шею

Такая вещь пригодится и в путешествии, и просто, если женщина работает много за компьютером. Таким подарком вы покажете и сою заботу, и проявите оригинальность. Дополнить такой подарок можно букетом полевых цветов (особенно сейчас – в мороз и снегопад).

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Идеальный гаджет

Фото: 4mama

Это может быть гаджет ее мечты: айфончик, айпадик, смартфончик, электронная книжечка или даже электронный тонометр (а что, вдруг бабуля заказала тонометр последней модели!). Тут придется роскошелиться, но прекрасный ужин 8 марта и весь март вам обеспечен.

Мотивационный скретч-постер

Подарок может отлично вписаться в интерьер квартиры и сможет дать дополнительную мотивацию. Он позволяет начать с маленьких шагов и идти к указанной цели. В конце-концов, можно вместе мотивироваться.

Абонемент в спортзал/уроки танцев/уроки маникюра

Даже если барышне отдаленно это интересно, то это и новые знакомства, и новые эмоции,и новые покупки.

Электронная сигарета

Фото: idea-market.com.ua

А что? Сильным женщинам, которые могут побаловать себя вредной привычкой, можно подарить электронную сигарету. Это будет своего рода, изюминкой женщины.

Набор для кулинара

Если женщина любит готовить виртуозные блюда, то этот набор должен быть у нее. А самое главное, такой набор вы можете собрать именно под нее, учитывая ее интересы. Туда можно войти натуральные и редкие пряности и приправы, различные приспособления для самого процесса приготовления. Также можно подобрать приборы, фартук и шапочку повара.

Напомним, мы предлагали идеи, как сделать поделки на 8 марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.