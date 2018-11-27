Что подарить на Новый год 2019: совет астролога и нумеролога

Проще всего угадать с подарком для представителей земляной стихии – Козерогов, Тельцов и Дев

В Украине начались новогодние приготовления. Для самых предусмотрительных наступило время активного поиска подарков. Оказывается, многие ищут презенты, руководствуясь асторологией и нумерологией.

Чтобы угодить с подарком, выбирайте согласно стихии знака зодиака.

Так, к примеру, огненный знак не должен вступать в конфликт с водой, ему нужно добавить немножко земли. Что касается воздуха, то это любые подарки, которые содержат стекло, это может быть украшение на стол, которое находится в стеклянный фужер со стеклянными слоями.

Проще угадать с подарком для представителей земляной стихии – Козерогов, Тельцов и Дев. Полезными будут, например, шахматы из натуральных материалов, книга или коричневая копилка с символом года.

Для Раков, Скорпионов и Рыб можно смело покупать элементы декора, свечи или статуэтки.

В то же время нумеролог Любовь Павленко убеждает, что 2019 год будет идеальным для саморазвития и обучения.

"Если кто-то мечтает встретить свою любовь, то это очень благоприятный год для этого. Для чего-то очень теплого, душевного – занятий своими любимыми видами деятельности, то, что вам приносит радость, удовольствие. Вообще позволить себе радости и удовольствия, потому что такое время бывает раз в 9 лет", – поясняет нумеролог.

Чтобы не испортить настроение и год подарком, астролог Александр Образцов, советует воздержаться от презентов из камней.

"В этот день не желательно дарить украшения, поделки и статуэтки из камня. Потому что подаренное в этот день каменное изделие, может отяготить жизнь того, кому вы дарите это", – пояснил он.

Приправить новогодний подарок обязательно нужно точными пожеланиями, именно в новогоднюю ночь они имеют больше ценности, чем материальные презенты.

Ранее сообщалось, кому из знаков зодиака повезет в 2019 году. Важно знать, на фоне чего будут развиваться события в следующем году для каждого знака зодиака.