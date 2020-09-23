Что сотрудникам можно постить в соцсетях, а чего не стоит. Отвечает этикет-коуч

Имеет ли работодатель право установить ограничения на то, что вы публикуете в интернете

Что допустимо постить в личных соцсетях и имеют ли работодатели право как-то ограничивать активность сотрудника в интернете? Или увольнение за фото в купальнике – это дискриминация по половому признаку? Об этих и других вопросах ведущая "Сегодня. Утро. Выходной" Юлия Галушка дискутировала с этикет-коучем Юлией Савчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Существует мнение, что социальные сети – это наша личная территория и мы имеем право публиковать там все, что душе угодно. Но если вы являетесь наемным работником, то ваш работодатель имеет право установить некоторые ограничения. Но это должно оговариваться в самом начале вашей работы", – говорит Юлия.

Некоторые компании сразу подписывают документ, регламентирующий активность сотрудника в соцсетях. По словам этикет-коуча, обычно запрещают обсуждать в постах религию, политику и публиковать фотографии открытого сексуального характера.

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Беседа с этикет-коучем Юлией Савчук о том, что можно постить в соцсетях Видео: Сегодня

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