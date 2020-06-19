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Что такое эмоциональное выгорание и как вернуться в нормальное состояние: пять шагов

Сегодня, 11:38

Выгорание наступает не сразу, а иногда, распознать его можно уже тогда, когда это почти депрессия

Эмоциональное выгорание, которое проявляется в нарастающем эмоциональном истощении, – явление не редкое и требует большой работы над собой, чтобы вернуться к нормальной жизни, полной энергии, радости и желания что-то делать. Нейропсихолог Ирина Золотаревич назвала главные этапы выгорания и методы выхода из этого состояния.

По ее словам, выгорание наступает не сразу, а иногда, распознать его можно уже тогда, когда это почти депрессия.

Как побороть выгорание
Как побороть выгорание
Фото: Pexels

Для ранней диагностики эмоционального выгорания нейропсихолог назвала пять стадий:

  • Энтузиазм – работа на подъеме 24 часа в сутки
  • Стабильный режим
  • Фрустрация – перепады настроения, сомнения, раздражительность.
  • Усталость – однообразие, утомление.
  • Безразличие – формальный подход.

"Если вы на этапе 5, вам не хочется ничего, и один из признаков – зависание: вы подолгу читаете соцсети, раскладываете пасьянсы, смотрите в одну точку", – поясняет эксперт.

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Нейропсихолог назвала пять шагов, которые позволят вам вернуться в нормальное состояние:

  1. Оставляем рабочие проблемы на работе. Как? С помощью одежды. Возвращаясь с работы домой, переодевайтесь. Сразу. В любимое, удобное и красивое. А если вы мама в декрете, тогда тем более важно найти, что можно с себя "снять", чтобы "выйти на перерыв".
  2. Подключаем физические нагрузки. Прочувствуйте свое тело и каждую мышцу.
  3. Договариваемся с партнерами о разделении полномочий. Не тянем все на себе. Делегируйте свои обязанности на других членов семьи.⠀
  4. Избавьтесь от чувства вины за несделанное.
  5. Проходим короткие обучающие программы, чтобы научиться чему-то новому. Переключение мозга на новые задачи помогает отдохнуть и зарядиться, пояснила Ирина.

Что такое профессиональное выгорание и что с ним делать – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили немного про психологию питания: как обмануть мозг и есть меньше.

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Источник: Instagram-страница Ирины Золотаревич
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