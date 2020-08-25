Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что такое гостевой брак и почему он становится популярным: ответ психолога

Сегодня, 16:23

В таком браке супруги имеют договоренности по поводу бюджета и могут планировать и воспитывать детей

Всем известный официальный брак, можно так сказать, классический вариант, а также гражданский брак – когда супруги живут вместе, но отношения не регистрируют. В последнее время также стал популярным еще и гостевой брак, когда мужчина и женщина считают себя семьей, но вместе не живут. Психотерапевт Оксана Диденко на своей странице в Instagram пояснила, что такое гостевой брак и чем он так популярен.

Что такое гостевой брак

"Суть в том, что партнеры находятся в отношениях друг с другом, но живут в разных местах. Это может быть как просто в разных квартирах, так и в разных городах и даже странах. Время же проводят вместе по договоренности или как получается", – пояснила психолог суть гостевого брака.

Что такое гостевой брак и почему он так популярен
Что такое гостевой брак и почему он так популярен
Фото: Pexels

По ее словам, сюда же можно отнести и отношения на расстоянии. К тому же это может быть как постоянный формат, так и временная мера.

Гостевой брак: главные принципы

1. Люди могут договориться в принципе так строить отношения. К этому обязывают рабочие условия, например, или люди не хотят делить быт и менять привычный для себя уклад жизни.

При этом они разделяют совместные обязанности, имеют договоренности по поводу бюджета и совместных трат, могут планировать и воспитывать детей.

2. Так же гостевой брак может быть временным. Опять же, если работа на какое-то время к этому обязывает, поясняет эксперт. Или же такое бывает во время сильных проблем в отношениях.

"Находиться рядом становится невыносимым, но окончательного решения рвать отношения и уходить нет. Тогда можно взять вот такую дистанцию, пожить отдельно, "отдохнуть друг от друга", переосмыслить происходящее, снизить накал эмоций до такого уровня, чтоб был возможен диалог и компромисс. Или подготовиться к разрыву", – пояснила психотерапевт.

Читайте также:
Главные ошибки перед заключением брака: как их избежать

3. Гостевой брак может быть (относительно) вынужденным или же принятым по собственному желанию.

"В западном мире, где широкие трудовые возможности по всему континенту и плюс к этому свобода передвижения, гостевой брак встречается все чаще. Плюс семьи, где рейсовая/вахтовая работа у одного из партнеров (моряки, дальнобойщики и прочие), тоже сюда относятся.

4. Или партнеры принимают такое решение исходя из внутренних причин, а не внешних обстоятельств.

Эксперт подытожила, что каждая пара – это отдельная уникальная вселенная, существующая по собственным законам.

Смотрите фильм "Свадьба лучшего друга"
смотрите на olltv
Смотреть

Полезные советы, которые помогут наладить отношения – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, как развестись без ультиматумов и войны: советы адвоката.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Откуда берется страх успеха и как от него избавиться: девять полезных советов Психосоматика: откуда берется варикоз и при чем здесь работа Почему быть эгоистом – нормально: ответ психолога Что такое карма и можно ли ее изменить
брак отношения психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Назван самый скандальный знак Зодиака
Назван самый скандальный знак Зодиака
Торт медовик на сковороде: быстрый рецепт
Торт медовик на сковороде: быстрый рецепт
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым

Популярные статьи

Сегодня, 15:08Food

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

Сегодня, 14:09Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Сегодня, 09:51Шоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Сегодня, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

Вчера, 11:42Афиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

Вчера, 11:30Food

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 10:22Fun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

Вчера, 09:55Fun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

Вчера, 04:20Events

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

23 августаШоу-бизнес

Мухарский резко ответил на скандальный комментарий Егоровой о "рагулях"

23 августаEvents

День флага: дата, история и традиции

23 августаПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Науковці знайшли потужну альтернативу вакцині проти коронавірусу
Науковці знайшли потужну альтернативу вакцині проти коронавірусу
Многослойный салат. Оригинальный рецепт баклажанов на зиму
Многослойный салат. Оригинальный рецепт баклажанов на зиму
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Что мы можем изменить, чтобы жить дольше
Что мы можем изменить, чтобы жить дольше
Чи варто їсти сало: корисні властивості та протипоказання
Чи варто їсти сало: корисні властивості та протипоказання
Про ризик зараження коронавірусом через взуття розповіли в МОЗ
Про ризик зараження коронавірусом через взуття розповіли в МОЗ
Моніка Белуччі вразила мережу розкішним образом (фото)
Моніка Белуччі вразила мережу розкішним образом (фото)

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять