Что такое гостевой брак и почему он становится популярным: ответ психолога

В таком браке супруги имеют договоренности по поводу бюджета и могут планировать и воспитывать детей

Всем известный официальный брак, можно так сказать, классический вариант, а также гражданский брак – когда супруги живут вместе, но отношения не регистрируют. В последнее время также стал популярным еще и гостевой брак, когда мужчина и женщина считают себя семьей, но вместе не живут. Психотерапевт Оксана Диденко на своей странице в Instagram пояснила, что такое гостевой брак и чем он так популярен.

Что такое гостевой брак

"Суть в том, что партнеры находятся в отношениях друг с другом, но живут в разных местах. Это может быть как просто в разных квартирах, так и в разных городах и даже странах. Время же проводят вместе по договоренности или как получается", – пояснила психолог суть гостевого брака.

Что такое гостевой брак и почему он так популярен Фото: Pexels

По ее словам, сюда же можно отнести и отношения на расстоянии. К тому же это может быть как постоянный формат, так и временная мера.

Гостевой брак: главные принципы

1. Люди могут договориться в принципе так строить отношения. К этому обязывают рабочие условия, например, или люди не хотят делить быт и менять привычный для себя уклад жизни.

При этом они разделяют совместные обязанности, имеют договоренности по поводу бюджета и совместных трат, могут планировать и воспитывать детей.

2. Так же гостевой брак может быть временным. Опять же, если работа на какое-то время к этому обязывает, поясняет эксперт. Или же такое бывает во время сильных проблем в отношениях.

"Находиться рядом становится невыносимым, но окончательного решения рвать отношения и уходить нет. Тогда можно взять вот такую дистанцию, пожить отдельно, "отдохнуть друг от друга", переосмыслить происходящее, снизить накал эмоций до такого уровня, чтоб был возможен диалог и компромисс. Или подготовиться к разрыву", – пояснила психотерапевт.

3. Гостевой брак может быть (относительно) вынужденным или же принятым по собственному желанию.

"В западном мире, где широкие трудовые возможности по всему континенту и плюс к этому свобода передвижения, гостевой брак встречается все чаще. Плюс семьи, где рейсовая/вахтовая работа у одного из партнеров (моряки, дальнобойщики и прочие), тоже сюда относятся.

4. Или партнеры принимают такое решение исходя из внутренних причин, а не внешних обстоятельств.

Эксперт подытожила, что каждая пара – это отдельная уникальная вселенная, существующая по собственным законам.

Полезные советы, которые помогут наладить отношения – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, как развестись без ультиматумов и войны: советы адвоката.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться