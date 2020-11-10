Что такое "ковид-буллинг"? Почему украинцы с коронавирусом скрывают свой диагноз

Люди шутят, что "легче признаться в чем-то страшном", чем о личном опыте борьбы с COVID-19

В мире набирает оборотов так называемый "ковид-буллинг". Инфицированные вирусом люди боятся публично заявлять о своем диагнозе и рассказывают о том, что переболели, только после полного выздоровления. Украинцы шутят: "легче признаться в чем-то страшном", чем о личном опыте борьбы с COVID-19.

В утреннем шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" телеведущая Юлия Галушка решила разобраться, почему украинцы так негативно относятся к больным с коронавирусом.

Ведущая Юлия Галушка Фото: пресс-служба

К разговору присоединилась украинская актриса Анна Саливанчук, у которой также ранее диагностировали COVID-19. Сталкивалась ли она с "ковид-буллингом"?

"К счастью, нет. Я была на самоизоляции, – рассказывает Анна. – Но когда на пятый день болезни шла делать КТ, то предупредила всех своих соседей через сториз в Instagram, чтобы они были в курсе, что я выхожу. Даже просила консьержку после меня помыть и проветрить помещение".

Актриса уверена: к людям с COVID-19 нужно относиться максимально толерантно, ведь эта болезнь затронула уже многих в Украине. Не нельзя быть безответственными. Очень важно носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Психолог Наталья Ломоносова утверждает, что с помощью "ковид-буллинга" люди пытаются контролировать ситуацию, а нападают только потому, что сами боятся. "Жертвам ковид-буллинга лучше сосредоточиться на положительных эмоциях", – резюмирует эксперт.

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Напомним, ранее мы писали, что за последние сутки в стране выявили 10 179 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Украине по состоянию на 10 ноября заняты 63,8% коек для пациентов с COVID-19. Самая сложная ситуация в Одесской и Полтавской областях – там заняты более 80% мест.

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