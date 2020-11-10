Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что такое "ковид-буллинг"? Почему украинцы с коронавирусом скрывают свой диагноз

Сегодня, 16:06

Люди шутят, что "легче признаться в чем-то страшном", чем о личном опыте борьбы с COVID-19

В мире набирает оборотов так называемый "ковид-буллинг". Инфицированные вирусом люди боятся публично заявлять о своем диагнозе и рассказывают о том, что переболели, только после полного выздоровления. Украинцы шутят: "легче признаться в чем-то страшном", чем о личном опыте борьбы с COVID-19.

В утреннем шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" телеведущая Юлия Галушка решила разобраться, почему украинцы так негативно относятся к больным с коронавирусом.

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

К разговору присоединилась украинская актриса Анна Саливанчук, у которой также ранее диагностировали COVID-19. Сталкивалась ли она с "ковид-буллингом"?

"К счастью, нет. Я была на самоизоляции, – рассказывает Анна. – Но когда на пятый день болезни шла делать КТ, то предупредила всех своих соседей через сториз в Instagram, чтобы они были в курсе, что я выхожу. Даже просила консьержку после меня помыть и проветрить помещение".

Актриса уверена: к людям с COVID-19 нужно относиться максимально толерантно, ведь эта болезнь затронула уже многих в Украине. Не нельзя быть безответственными. Очень важно носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Читайте также:
В Украине циркулируют несколько штаммов коронавируса – врач-пульмонолог

Психолог Наталья Ломоносова утверждает, что с помощью "ковид-буллинга" люди пытаются контролировать ситуацию, а нападают только потому, что сами боятся. "Жертвам ковид-буллинга лучше сосредоточиться на положительных эмоциях", – резюмирует эксперт.

Подробнее смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, что за последние сутки в стране выявили 10 179 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Украине по состоянию на 10 ноября заняты 63,8% коек для пациентов с COVID-19. Самая сложная ситуация в Одесской и Полтавской областях – там заняты более 80% мест.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В США зарегистрировали лекарство от коронавируса. Похожим лечили Трампа В Италии расширили карантин из-за пандемии коронавируса Коронавирус в МВД: за сутки выявили более 500 новых случаев Какова ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава
видео психолог коронавирус буллинг COVID-19
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
У Киркорова новая "королева" - наконец-то нашел свое счастье
У Киркорова новая "королева" - наконец-то нашел свое счастье
Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым
Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым

Популярные статьи

Сегодня, 12:17Events

День бухгалтера-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Сегодня, 05:55Fun

Три женщины и один мужчина занялись сексом посреди парка (фото)

Сегодня, 05:05Events

10 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 18:31Wellness

ТОП-10 продуктов, снижающих уровень плохого холестерина

Вчера, 18:11Events

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Вчера, 15:27Food

Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на похороны Михаила Жванецкого (фото)

Вчера, 08:00Fun

Тест с фантазией на знание украинского языка: где реальное слово, а где выдуманное

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 9 ноября: Водолей будет покорять мир, а Рыбы – двигаться вверх по карьерной лестнице

Вчера, 00:01Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в одиннадцатом эфире

8 ноябряШоу-бизнес

Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл Байден

8 ноябряШоу-бизнес

Мелания Трамп подает на развод с Дональдом Трампом – СМИ

8 ноябряEvents

Дмитриев день: поздравления, стихи, картинки, открытки

8 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака

8 ноябряEvents

Дмитриев день-2020: что ни в коем случае нельзя делать

8 ноябряEvents

8 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

"Храни вас Бог!": самая богатая певица Украины покинула страну
"Храни вас Бог!": самая богатая певица Украины покинула страну
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Сергей Жигунов развелся с женой ради "копии" Заворотнюк
Сергей Жигунов развелся с женой ради "копии" Заворотнюк
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять