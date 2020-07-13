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Что такое на самом деле благодарность и чем она полезна: ответ астролога

Сегодня, 12:21

Вселенная отправляет вам энергию блага на погашение злого проявления в вашей жизни

Благодарность – это не просто слова. Это энергетический канал, через который благодать входит в нашу жизнь. В мире все является энергией и мы обмениваемся энергией, согласно закону притяжения, рассказывает астролог, хиромант и нумеролог Анатолий Шмульский. На своей странице в Instagram он пояснил, чем благодарность полезна для человека.

"Если в жизни что-то идет не так, возвращайтесь к благодарности. Когда вы произносите это слово "БлагоДарю" – Вселенная отправляет вам энергию блага на погашение злого проявления в вашей жизни. Убирается воздействие тяжелой кармы, идет очищение вашей жизни от невежества", – пояснил эксперт.

Чем полезно умение благодарить
Чем полезно умение благодарить
Фото: Imdb.com

Что происходит, когда человек не умеет благодарить?

Перекрывается энергетический канал благодати, происходит погружение в беды и безденежье. Когда отсутствует благо, начинает господствовать зло, это закон жизни, поясняет астролог.

За что благодарить?

По словам Шмульского, не умеющий благодарить человек часто задумывается над этим вопросом. За что мне благодарить? Что такого происходит в моей жизни, что я должен раздавать благодарности?

"Благодарите за все происходящее в вашей жизни. Благодарите всех людей, которые встречаются на вашем пути. Добрых – за щедрость, злых – за уроки. Поблагодарите обидчика. Без него вы не ощутили бы радость победы над своей слабостью", – пояснил астролог.

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Человек может благодарить за мудрость поражения и торжество побед. Ведь Вселенная платит за наши действия в той же валюте, которую используем мы сами.

"Будьте благодарны за закрытые двери, опоздание на автобус, пробки, закончившиеся отношения и разрушенные планы. Это все оберегает вас от того, что для вас не предназначено", – подытожил астролог.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как правильно воспринимать свои неудачи в жизни.

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астрология психология благодарность
Источник: Сегодня
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