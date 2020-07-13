Что такое на самом деле благодарность и чем она полезна: ответ астролога
Вселенная отправляет вам энергию блага на погашение злого проявления в вашей жизни
Благодарность – это не просто слова. Это энергетический канал, через который благодать входит в нашу жизнь. В мире все является энергией и мы обмениваемся энергией, согласно закону притяжения, рассказывает астролог, хиромант и нумеролог Анатолий Шмульский. На своей странице в Instagram он пояснил, чем благодарность полезна для человека.
"Если в жизни что-то идет не так, возвращайтесь к благодарности. Когда вы произносите это слово "БлагоДарю" – Вселенная отправляет вам энергию блага на погашение злого проявления в вашей жизни. Убирается воздействие тяжелой кармы, идет очищение вашей жизни от невежества", – пояснил эксперт.
Перекрывается энергетический канал благодати, происходит погружение в беды и безденежье. Когда отсутствует благо, начинает господствовать зло, это закон жизни, поясняет астролог.
По словам Шмульского, не умеющий благодарить человек часто задумывается над этим вопросом. За что мне благодарить? Что такого происходит в моей жизни, что я должен раздавать благодарности?
"Благодарите за все происходящее в вашей жизни. Благодарите всех людей, которые встречаются на вашем пути. Добрых – за щедрость, злых – за уроки. Поблагодарите обидчика. Без него вы не ощутили бы радость победы над своей слабостью", – пояснил астролог.
Человек может благодарить за мудрость поражения и торжество побед. Ведь Вселенная платит за наши действия в той же валюте, которую используем мы сами.
"Будьте благодарны за закрытые двери, опоздание на автобус, пробки, закончившиеся отношения и разрушенные планы. Это все оберегает вас от того, что для вас не предназначено", – подытожил астролог.
Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:
Тем временем мы выяснили, как правильно воспринимать свои неудачи в жизни.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное