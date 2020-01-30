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Что такое нормальное сексуальное поведение детей в разном возрасте: ответ эксперта

Все дети разные и развиваются с разной скоростью, поэтому не пытайтесь подстроить всех под одну систему

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:17
Что такое нормальное сексуальное поведение детей
Что такое нормальное сексуальное поведение детей
Фото: Pexels

Дети в разном возрасте в большей или меньшей мере проявляют интерес к сексуальным процессам. Поэтому так важно уделить достаточно внимания сексуальному воспитанию ребенка. Часто можно услышать истории о том, что в детском саду дети пытаются посмотреть на гениталии друг друга или повторить какое-то действие с ними. Как понять, что такое нормальное сексуальное поведение детей в разном возрасте, рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

Что такое половое воспитание и почему оно нужно в любом возрасте – смотрите видео:

"Родители, воспитатели и учителя часто не понимают, как поступить с детьми, которые навязывают свое сексуальное поведение другим детям: игнорировать в надежде, что ребенок "перерастет", или заставить малыша чувствовать себя виноватым из-за нормального сексуального любопытства?" – рассказывает Юлия и поясняет в Instagram в каком возрасте и какую информацию принято считать нормой в поведении ребенка.

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1. Дети 2-3 лет.

Они начинают замечать, что мальчики и девочки писают по-разному, начинают проявлять интерес к различиям, копируют друг друга.

2. Дети 4-5 лет.

Могут активно демонстрировать свои половые органы, обзываться "какашками", "письками". Играют в "доктора", "мужа и жену". Могут часто прикасаться к гениталиям и иногда пытаться что-то вставить себе в разные отверстия.

3. Дети 6-7 лет.

Начинают задавать "неудобные" вопросы о том, откуда берутся дети, как они рождаются на свет, что такое "секс".

Как дети проявляют свой сексуальный интерес в разном возрасте
Как дети проявляют свой сексуальный интерес в разном возрасте
Фото: stocksnap.io

4. Дети 8 лет.

В этом возрасте дети чаще экспериментируют с друзьями своего же пола. Взаимная мастурбация – не редкость. Скрываются тщательнее, так как уже в курсе социальных норм и правил. Секс-игра также принимает форму шуток, сексуальных рифм, провокационного хихиканья.

5. Дети 9 лет.

Они начинают обмениваться знаниями о сексе с друзьями своего же пола. Могут искать информацию о половых органах в книгах или интернете.

6. Дети 10-11 лет.

Больше интересуются противоположным полом. Существует значительный интерес к шуткам, связанным с сексом, которые будут немного сложнее, чем шутки, которые они рассказывали в 8 лет.
Ярмоленко успокаивает родителей и призывает их не пугаться, если у детей каких-то этапов не было или они наступили раньше или позже.

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"Все дети разные, и развиваются с разной скоростью. Эта информация нужна для того, чтобы вы могли в первый момент сориентироваться, считается ли сексуальное поведение конкретного ребенка соответствующим его возрасту", – подытожила она.

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Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

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