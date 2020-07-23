Что такое обида и как она влияет на качество жизни: лайфхак от психолога

Невыраженные эмоции всегда чреваты блоками и зажимами в теле

В психологии существует десятки различных моделей для лучшего понимания личности, одна из которых – транзактный анализ. Это метод, основанный Эриком Берном и объясняющий что каждый человек смотрит на мир сквозь три призмы восприятия: глазами ребенка, глазами родителя и глазами взрослого. Именно эта психологическая модель наиболее понятно и эффективно помогает психотерапевтам, ведущим бизнес-коучам мира, тренерам личностного роста более точно понимать и глубже анализировать поведение людей в социуме.

В данной модели существует такое понятие, как рэкетное чувство, это означает, что человек выражает, например, гнев, а внутри себя ощущает глубокую печаль. Или демонстрирует радость, а ощущает злость. Так вот, обида – это рэкетное чувство. Это вуаль, которую мы способны демонстрировать близкому человеку или социуму для достижения определенных целей. Об этом Сегодня.Lifestyle рассказала психологМарина Журбенко. Она пояснила, что обида – это вид манипуляций.

Что такое обида и как она влияет на качество жизни Фото: Pexels

Что такое обида

Замечали ли вы, как часто обижаются маленькие дети? А видели, чтобы они обижались больше суток?

Разница между взрослым и ребенком в том, что ребенок не держит в себе это пагубное чувство, а смещает фокус внимания на способы достижения цели, поясняет Марина. Или вовсе о ней забывает, то есть отпускает ситуацию. Восприятие ребенка все еще под контролем родителей и взрослых, которые существенно влияют на него, поэтому дети не способны долго обижаться.

"Но давайте вспомним о внутреннем ребенке, который живет внутри каждого взрослого человека. Именно он дает посыл возникновению чувства обиды, но что с ним делать дальше, решают уже родительские установки или поведенческие паттерны", – говорит эксперт и приводит такой пример.

Ваша мама никогда не наказывала вас, но при этом вы могли днями не общаться в связи с недопониманием, соревнуясь, кто кого перемолчит. И вот вы, став взрослым, подсознательно используете этот вид игр для достижения своих желаний. Но ведь все мы понимаем – чтобы получить желаемое, как минимум нужно об этом сказать. Затем подумать, может ли человек, которого вы просите, дать вам это. Глупо ведь обижаться на лимон за то, что из него не получается яблочный сок.

"Обида – это проявление инфантилизма. Не более. Это завышенные ожидания и неспособность взять на себя ответственность. Это когда весь мир вам "должен". На этом этапе у вас все шансы провалиться в букет самых неприятных эмоций", – говорит психолог.

Только представьте себе, как сильно это чувство способно отравлять не только психоэмоциональное состояние, но и физиологическое.

Невыраженные эмоции всегда чреваты блоками и зажимами в теле. Особенно страдает от обиды вилочковая железа, которая, на минуточку, генерирует все самые сладостные процессы в нашем теле и отвечает за крепкий иммунитет.

Когда "коктейль" гормонов удовольствия перестает поступать, наше тело постепенно начинает демонстрировать "помехи". На смену им приходят "поломки", с которыми мы бежим к врачу и рьяно пытаемся снять неприятнейшие симптомы. А что происходит дальше, всем и так понятно: симптомы сняли, а болезнь осталась.

Но важно понимать, что люди разные. Большинство из них могут не оправдывать наши ожидания и не исполнять наши желания. Все, на что мы можем повлиять, – это мы сами и наше собственное восприятие реальности.

Как прекратить обижаться на кого-то: лайфхак от психолога

Сядьте на стул, закройте глаза. Мысленно поменяйтесь местами с человеком, на которого вы обижаетесь, и попробуйте, как в фильме, создать экранизацию сложившейся ситуации в воображении. Подумайте о таком:

Какие препятствия могли случиться на вашем пути в этот момент?

Как бы вы объяснили другому, что не сможете исполнить или сделать то, что вас попросили?

Что могло повлиять на ваше мнение?

В каких обстоятельствах вы находились?

Почему вам было сложно это сделать?

Словом, попытайтесь оправдать его. Или просто дайте ему право передумать. Представьте себе, как вы вручаете этому человеку подарок, а внутри него – право на "передумать". Оно ведь и у вас есть также, не забывайте.

"И еще: не только схожести, но и отличия создают крепкие дружеские и партнерские союзы. Не стоит примерять всех на себя. Лучше акцентировать внимание на сильных сторонах человека", – поясняет эксперт.

Да, ваш друг может опаздывать, но это не говорит о его неуважении к вам и тем самым исключает обиды на него. Да, ваша мама не приходила на ваши потрясающие утренники в садик, но на ее чувства любви и заботы к вам это никак не повлияло (разве что чувство вины ей прибавилось!).

"Некоторые люди могут не подойти вам по мировоззрению, ритму жизни, философии, внешности, и это нормально. Неоправданные ожидания – всегда повод заводить все больше новых знакомств и идти дальше с верой в лучшее", – подытожила Марина Журбенко.

Как справиться с обидой на близких – смотрите видео:

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