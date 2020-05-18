Что такое профессиональное выгорание и как его предотвратить: советы психолога

Причины его возникновения индивидуальные, однако психологи выделяют основные факторы

Психологи утверждают – на возникновение профессионального выгорания влияет множество факторов, однако самый важный – личностный. Каждый человек должен понять, нравится ли ему работа, которой он занимается, и хватает ли времени на хобби. В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" эксперты дали советы, как быть счастливым и иметь баланс между работой и личной жизнью.

Профессиональное выгорание развивается на фоне хронического стресса и приводит к общему истощению. Причины возникновения индивидуальные, однако психологи выделяют основные факторы.

Как избавиться от стресса Фото: Pexels

"Кризисный – это то, как создана сама работа. Межличностный – когда вы находитесь в коллективе, в котором не складываются отношения. Индивидуальные, например, если человек интроверт и любит тихонько и спокойно работать с бумагами, но его работа требует постоянного общения с людьми", – рассказала кандидат психологических наук Светлана Арефния.

Оказывается, предупредить профессиональное выгорание просто – надо лишь спросить себя, нравятся ли вам условия труда, коллектив и остается ли у вас время на личную жизнь.

"Вам надо понимать, что кроме работы у вас должна быть еще и какая-то жизнь. Обычно, когда есть профессиональное выгорание, люди начинают и в жизни ничего не делать", – комментирует Светлана Арефния.

Идеальным считается график трех восьмерок – когда 8 часов на работе, 8 часов сна и столько же на собственные хобби. Если не придерживаться этого баланса, теряется мотивация. Поэтому следует остановиться и понять, что для вас интересно в жизни – это может быть что угодно, от вкусной пищи до путешествий.

Что такое профессиональное выгорание и что с ним делать – смотрите видео:

После улаживания личных, следует перейти к рабочим вопросам: не нравится начальство, не понимает коллектив, не устраивает зарплата – сначала попробуйте обсудить это с руководством. А если ничего не решился – не терпите, меняйте работу.

"Выгорает примерно 80% людей, потому что в нашей стране не принято идти на работу, которая нравится. Большинство людей работает ради денег", – объясняет психотерапевт Алексей Шевцов.

Есть еще один фактор появления выгорания – это трудоголизм.

"На любимой работе нельзя перетруждаться, нельзя перерабатывать – это называется трудоголизм. То есть нельзя работать круглосуточно", – комментирует психотерапевт.

А чтобы побороть профессиональное выгорание, во-первых, признайте – проблема есть. Попробуйте найти причину в своем отношении к работе. Не преумножайте стресс, а еще придерживайтесь баланса между работой и личной жизнью. Организуйте работу правильно и спросите себя наконец: "Действительно ли это работа вашей мечты?". И помните – работой нужно гореть, а не сгорать на ней.

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