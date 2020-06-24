Что такое страх бедности и как его побороть: три эффективных способа

Страх, доведенный до предела, убивает уверенность в себе, энтузиазм, инициативу

У каждого человека есть свои страхи – высоты, темноты, закрытого пространства, кто-то боится бабочек, кто-то быстрой езды, другие боятся остаться без денег. О том, что такое страх бедности и как его побороть рассказывает нейропсихолог и коуч Ирина Золотаревич. В Instagram она назвала три эффективных способа, которые помогут избавиться от этого страха.

Что такое страх бедности

Это один из частых механизмов, который блокирует нашу готовность принимать возможности. Он вынуждает "брать, что дают", чтобы не остаться ни с чем.

"Со страхом бедности, который был завуалирован под низкую самооценку, под чувство вины, который также давал о себе знать болями в спине и головными болями, приходили и собственники бизнеса, руководители, мамы в декрете и начинающие предприниматели", – поделилась личным опытом Ирина.

Как побороть страх бедности Фото: freepik.com

Нейропсихолог поясняет, что страх, доведенный до предела, убивает уверенность в себе, энтузиазм, инициативу, лишает обаяния, силы воли, целеустремленности, ослабляет память, нарушает ясность мышления, вызывает панику.

Иногда страх бедности возникает без видимых причин, на фоне очевидного благополучия, говорит Золотаревич и поясняет, что универсального решения от этого нет, но есть эффективные способы борьбы.

Как избавиться от страха бедности: три способа⠀

Отучитесь "прогнозировать" неудачи. Стоит лишь подумать, что не получится – так и будет. Начните помогать окружающим. Вкладывайте в себя время и деньги.

По словам нейропсихолога, два нижних пункта запускают программу "отдавать не страшно, ведь отдавая – умножаю".

Главное, не сидите сложа руки, ведь проблема может только усугубиться и вы потеряете не только душевное беспокойство, а и много времени.

Как не стать заложником собственного страха во время коронавируса – смотрите видео:

Тем временем психолог дал экспресс-метод, как стать уверенным в себе за пять минут.

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