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Что важно сделать до Нового года: всего пять пунктов

До Нового года меньше месяца, а планов – пруд пруди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:53

Купить подарки, избавиться от хлама и сказать спасибо. До Нового года меньше месяца, а планов – пруд пруди. Каких пять вещей необходимо сделать, чтобы приближение праздника стало особенным.

Певица Марта Адамчук уже строит планы на следующий год. Ставить новые цели – предпраздничная традиция артистки.

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Но, если все цели воплотить в жизнь так и не получилось, можно перенести их на следующий год или вовсе от них отказаться.

"Ты можешь пересмотреть в новую единицу времени свои цели, которые ты ставил перед собой год назад и увидишь, что они на текущий момент не являются актуальными. Поэтому нет смысла туда тратить время и энергию. Просто вычеркиваешь их, принимаешь твердое решение, что мне это не нужно и направляешь внимание на то, что является актуальным и важным в твоей жизни", – поясняет Юлия Бойко, бизнес тренер по управлению временем.

Идти в новый 2020 год стоит идти без лишнего, считает психолог Богдана Волгарь.

"Если у человека был очень тяжелый год, то это очень крутая идея взять и избавиться от хлама. Особенно от тех вещей, которые напоминают о каких-то негативных воспоминаниях. Это такой ритуал очищения. Это очень крутая штука. Кроме того, наше внимание не является резиновым, поэтому очень важно для себя выбросить из этого внимания все то, что вас угнетает", – говорит психолог Богдана Волгарь.

Что необходимо успеть сделать до Нового года
Что необходимо успеть сделать до Нового года
Фото: Pexels

Не только без хлама, но и без долгов стоит встречать 2020 год.

"Долг говорит о том, что человек не умеет управлять энергиями жизни, неправильно их распределяет. Поэтому нужно пересмотреть свое отношение. Постараться отдать долги и закрыть этот вопрос для того, чтоб с Нового года начать жить по новому с этим новым осознанием", – говорит астролог Альбина Пономаренко.

И самые приятные предновогодние хлопоты – приобрести подарки для родных и друзей, а еще не забыть поблагодарить 2019 год за все события и встречи.

Тем временем психолог рассказала, как качественно пoдгoтoвитьcя к Новому году с ребенком: советы по развитию и мотивации.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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