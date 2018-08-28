Что важно знать о людях, рожденных 2, 11, 20, 29 числа: ответ астропсихолога

По словам Виктории Тори, Луна наделяет своих "подопечных" мягкими и женскими чертами характера

Особенно сильное влияние Луна будет оказывать на людей рожденных 2 числа любого месяца. Фото: pixabay

Двойка это знак "Верховной Жрицы". В них словно "вшита" сила мудрости и тайных знаний, способность тонко чувствовать свое окружение, особенно близких, родных, любимых людей. Управляющей планетой является планета Луна.

Это все о людях, рожденных 2, 11, 20, 29 числа, рассказала нумеролог и астропсихолог Виктория Тори.

Особенно сильное влияние Луна будет оказывать на людей рожденных 2 числа любого месяца. На людей рожденных 11 (1+1), 20 (2+0), 29 (2+9) влияние планеты Луна будет слабее и несколько иным. Луна наделяет своих "подопечных" мягкими и женскими чертами характера. Для таких людей особенно важен душевный комфорт вокруг себя, они настроены на создание, развитие и поддержание теплых, гармоничных взаимоотношений. В них буквально "впитано" знание о психологии людей, поэтому они очень хорошие советчики, из них довольно часто получаются хорошие психологи.

Также двойки могут успешно продавать, они являются прекрасными продавцами, торговцами. Так как Луна наделяет талантом психолога в коммуникациях и взаимоотношениях, а это очень важное качество в продажах.

В двойках заложен отличный творческий потенциал, могут генерировать отличные идеи, но достаточно часто сами на практике реализуют слабо. Именно поэтому им нужно учиться практичности.

Если Луна действует в негативном аспекте, может наблюдаться апатия, сильные подчас неконтролируемые эмоции, чрезмерная привязанность, на основании этого претензии к окружению, своим близким. Основная эмоция – страх.

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Если энергии Луны приведены в порядок и действуют позитивно, тогда у человека необычайно сильная интуиция, внутреннее спокойствие и гармония. Он умеет контролировать и управлять своими эмоциями, даже самыми сильными. У человека прекрасные отношения с мамой, всеми близкими и окружением. Человек дружелюбен.

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