Что важно знать о людях, рожденных в октябре

Для этих людей месяц показывает, что в Роду нарушены финансовые законы

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Дата рождения человека состоит из дня, месяца и года. Так, день рождения отвечает за прошлое воплощение человека. И как наработанный опыт является для личности приобретенными навыками и чертами характера, которые необходимо совершенствовать в настоящем воплощении человека.

Месяц рождения отвечает за настоящее воплощение человека. И ставит определенные задачи перед человеком в настоящей жизни. Выполняя эти задачи человек накапливает для себя больше "хороших бонусов", энергии и сил, благополучия в определенных сферах жизни. Еще задачи по месяцу рождения называют "задачей Рода" или "Для чего человек пришел в его Род?".

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А год рождения отвечает за будущее воплощение человека и также ставит перед человеком определенные задачи, к которым необходимо готовиться уже в настоящей жизни человека. Выполняя "годовые задачи программы", человек также получает больше "хороших бонусов" в его настоящей жизни.

Об этом рассказала нумеролог и астрапсихолог Виктория Тори и рассказала о людях, рожденных в октябре.

"У людей, рожденных в октябре, потенциально "вшит талант бизнесмена". Им дают этот талант для преумножения финансовых капиталов Рода. В противном случае, если человек, рожденный в октябре, не выполняет своей задачи, все деньги будут забирать разными способами", – пишет она.

По словам Виктории, для этих людей, месяц показывает, что в Роду нарушены финансовые законы или остановлена передача ремесел, имущества. Необходимо заслужить право наследования и приумножить капиталы Рода передав их по наследству.

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"Эти люди пришли приумножить капиталы своего Рода. Этим людям особенно важно финансово помогать членам Рода. Просить деньги у родителей и старшего поколения Рода нельзя. Им нужно самим обеспечивать себя и помогать Роду.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что важно знать о людях, рожденных в сентябре: ответ астропсихолога. Помните, что месяц рождения отвечает за настоящее воплощение человека и ставит задачи перед человеком в настоящей жизни.