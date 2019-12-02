Чтобы все успевать: как правильно организовать свой день

Первые три часа рабочего дня считаются наиболее продуктивными

Как правильно организовать рабочий день Фото: stocksnap.io

Дни летят со скоростью света и вы начинаете невольно задумываться о том, что ничего не успеваете, а в вашей речи все чаще проскальзывает фраза о том, что 24 часа в сутки очень мало. Это все можно пояснить только тем, что вы не умеете организовывать свой день. Тут психологи рекомендуют не слепо следовать советам по тайм-менеджменту, а еще и обращать внимание над тем, как работает ваш мозг в течение дня. Это важно для того, что правильно распределить задачи соответственно с этими показателями и таким образом повысить свою продуктивность.

Как спланировать свою жизнь – смотрите видео:

1. Первые три часа дня

Различные исследования выяснили, что первые три часа рабочего дня считаются наиболее продуктивными. Именно в это время человек наиболее организован и собран, а соответственно и может легче генерировать идеи и составлять планы. Поэтому, придя на работу, постарайтесь максимально заняться важными рабочими делами, а не тратить эти три часа на длинные разговоры с коллегами.

2. Делайте правильные перерывы

Когда вы целый день сидите или стоите в одном положении, тогда устает не только мозг от напряжения, но и ваше тело. Согласно данным физиологов, организм человека за 120 минут проходит несколько циклов, после чего ему нужен отдых, иначе ваша продуктивность будет равна нулю. Берите за правило через определенные промежутки времени вставать из-за стола и отдыхать хоты бы десять минут. Каким именно будет этот отдых – зависит от вашей деятельности.

Тут важно прислушиваться к своему телу, чтобы не упустить важный сигнал. Научитесь следить не только за временем, а и за своими эмоциями и энергией.

3. Как пережить послеобеденную усталость

Обед уже давно прошел, а у вас закончились силы и желание работать. И все остальное рабочее время вы смотрите на часы, не имея сил вернуться к продуктивной работе.

Оказывается, все не просто так, ведь именно в послеобеденное время организм человека выделяет гормон мелатонин, при этом температура тела падает, и мы начинаем чувствовать сонливость.

Ту есть несколько вариантов решения этой проблемы:

Короткий сон – далеко не у всех есть возможность подремать после обеда. Но если все же такой шанс выпадает – не отказывайтесь от него, ведь даже 20 минут сна помогут вам восстановить силы, которых точно хватит закончить рабочий день.

Легкая работа – если поспать не получается, запланируйте на это время легкую работу, которую вы можете выполнять "на автопилоте". Так у вас будет больше шансов ничего не напортачить.

Планируйте свой день правильно Фото: stocksnap.io

4. Когда уже конец рабочего дня

Чтобы успевать сделать все рабочие дела, постарайтесь не отвлекаться на личные переписки, соцсети, разглядывания фотографий и обсуждения чьего-то отдыха. Оставьте это все на личное время. При этом важно также не тянуть и работу за собой. Если вы будете проверять почту вечером за ужином, а перед сном согласовывать с коллегами планы на завтра, тогда у вас создаться ощущение, что вы вообще не отдыхаете. Научитесь отделять работу от личного времени и просто выключать гаджеты во время отдыха.

5. Планируйте развлечения

Чтобы переключиться с рабочих вопросов – займите себя тем, что вам приносит удовольствие: поиграйте в видеоигру, сделайте зарядку или займитесь творчеством. Это отлично отвлечет вас от работы, переключит работу мозга и порадует в конце рабочего дня.

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