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Даша Заривная: У всех бывают сложные периоды, не нужно этого стесняться

Каждую среду мы будем рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Даша Заривная: Начинать нужно с себя Фото: Александр Турубаров

Даша Заривна – основательница благотворительной платформы Charitum и медиа Vector, энергичная и креативная девушка, в поисках успешной бизнес-модели, бывшый шеф-редактор L'Officiel Online, ведущая и автор программы "Белая рубашка" на радио "Аристократы", счастливая мама. Она рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия".

Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

"Настоящую депрессию я почувствовала, как мне кажется, дважды за свои 29 лет...Как человеку деятельному и энергичному, мне было очень тяжело осознать, что есть вещи, которые я никак не могу изменить. Именно беспомощность привела меня к эмоционально тяжелому состоянию. Хотелось выть, кричать и послать все и всех к чертовой матери", – рассказала Даша.

По ее словам, поддержка семьи и друзей очень важна, но по-настоящему решить проблему и выйти из кризиса можно лишь самому.

Начинать нужно с себя

"Начинать нужно с себя. Углубляться, задавать вопросы, искать ответ не извне, а внутри. Ты внутренне решаешь что-то изменить – и меняешь это", – уверена Заривна.

О том, как Даша прошла свой путь к успеху через депрессию и стала счастливой, читайте уже завтра, 24 апреля, на Сегодня.Lifestyle.

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Ретушь фото: Дарина Лупинская

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